Гол українського футболіста не допоміг «Ференцварошу» Реброва перемогти



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Данило Ігнатенко забив свій перший м'яч у чемпіонаті Угорщини Fradi.hu

«Фраді» зазнали незапланованих втрат

Сьогодні, 2 листопада, в Угорщині зіграні поєдинки 11-го туру національного чемпіонату з футболу. В цій першості багато українців, але особлива увага до чинних чемпіонів, «Ференцвароша», в якому троє наших співвітчизників-гравців і очолює команду тренер Сергій Ребров.

У попередньому турі «Фраді», як називають столичний колектив його прихильники, перемогли основного конкурента й лідера, клуб «Фехервар» і зараз розраховували зміцнити своє становище. Правда, «Мезоковешд-Жори», який приймала команда Реброва, після десяти турів ділив із будапештцями лідерство.

«Ференцварош» відкрив рахунок уже на дев'ятій хвилині - відзначився український півоборонець Данило Ігнатенко. Та на 49-й хвилині грузин Буду Зівзівадзе вирівняв становище і в підсумку матч так і завершився - 1:1.

Зауважимо, що Ігнатенко провів на полі 75 хвилин і був замінений на бразильця Леандро. А ось інших двоє українців - ще один опорний хав Ігор Харатін і правий вінґер Олександр Зубков - провели весь матч. Закарпатець Шандор Вайда, який виступає за «Мезоковешд», у цій зустрічі теж грав. Він з'явився на полі на 82-й хвилині.

Таким чином, після цієї нічиєї в чемпіонаті Угорщини тривладдя. По 23 очки мають «Ференцварош», «Мезоковешд» і «Фехервар», який сьогодні теж не переміг, зігравши на виїзді 3:3 з аутсайдерами з «Залаєєерсеґа». У складі «Фехервара» всі 90 хвилин на позиції лівого півоборонця відіграв українець Іван Петряк, котрий влітку зі скандалом перейшов у лоно заклятого ворога із «Ференцвароша».

Додамо, що в 11-му турі крім Ігнатенка голом відзначився ще один українець Сергій Шестаков, який представляє «Діошдьйор». Він відкрив рахунок на третій хвилині переможного домашнього матчу (3:1) з «Кішвардою». Сергій, який грає на позиції правого вінґера, провів на полі усі 90 хвилин. Так само як за суперників повний поєдинок зіграли оборонці Богдан Мельник і Антон Кравченко.

За «Дебрецен», який переміг 3:1 «Пакш», весь матч відіграв воротар Олександр Надь. З перших хвилин за «Капошвар», котрий поступився вдома 2:3 «Уйпешту», вийшов центральний хавбек Андрій Якимів. Він відіграв 62 хвилини.

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