Український футболіст угорського клубу підданий обструкції після провалу в Лізі Європи



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Іван Петряк розчаровує нових прихильників Форпост українського спорту

Зрадників не люблять ніде

Український футболіст Іван Петряк, який виступає за угорський «Віді» з Фехервара, отримав дуже погану пресу за дії в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Угорські вболівальники і журналісти шоковані поганою грою команди і вильотом від слабенького «Вадуца» з Ліхтенштейну. Після домашньої перемоги 1:0 мадяри сенсаційно програли на виїзді 0:2.

Після гри вболівальники неодмінно обговорюють, як це клуб зміг купити такого футболіста за пристойні гроші. Трансфер українця з «Ференцвароша» називають провальним, хоча спочатку всі були в захваті від переходу Івана Петряка з команди Сергія Реброва. Тепер навіть жартують, що керівники клубу навмисне послабили головного конкурента.

Фахівці пишуть, що, можливо, вдала гра Петряка за «Ференцварош» була пов'язана саме з розумінням установок головного тренера, який розмовляє з ним на одній мові. Зараз Івану закидають погану техніку, недостатню самовіддачу і нерозуміння з партнерами на футбольному полі.

Схоже, жахливий матч проти «Вадуца» українському хавбеку будуть згадувати ще довго. Зауважимо, що Петряк з’явився на полі після перерви, замінивши Аттілу Фіолу.