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    Срібний призер чемпіонату світу-2018: Дуже щасливий, що повернувся у «Динамо»

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    Йосип Пиварич. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo; - Срібний призер чемпіонату світу-2018: Дуже щасливий, що повернувся у «Динамо»
    Йосип Пиварич. Фото ФК «Динамо»

    Йосип Пиварич нарешті набрав кондиції, щоб зіграти на високому рівні

    Захисник «Динамо» Йосип Пиварич провів перший офіційний матч за головну команду після повернення з чемпіонату світу, де його збірна Хорватії дійшла до фіналу.

    Після домашнього поєдинку з чеською «Славією» він поділився враженнями від гри.

    «Я дуже щасливий, що повернувся у команду, для мене велике задоволення знову грати за «Динамо» у цьому матчі», - цитує його офіційний сайт клубу.

    «Радий, що ми пройшли далі, тепер чекаємо наступних ігор і в чемпіонаті, і в Лізі чемпіонів», - додав Пиварич.

    За його словами, чехи багато фолили і в Празі, і в Києві, грали жорстко, але це футбол.

    «Головне, що ми досягли результату. Після гри тренер подякував за перемогу, рухаємося далі, адже через три дні у нас гра в чемпіонаті України з «Олександрією», тож потрібно серйозно налаштовуватися», - підсумував він.

    Раніше автор переможного голу у ворота «Славії» розповів, як у «Динамо» раді виходу у плей-офф Ліги чемпіонів.

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