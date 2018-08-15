Срібний призер чемпіонату світу-2018: Дуже щасливий, що повернувся у «Динамо»



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Йосип Пиварич. Фото ФК «Динамо»

Йосип Пиварич нарешті набрав кондиції, щоб зіграти на високому рівні

Захисник «Динамо» Йосип Пиварич провів перший офіційний матч за головну команду після повернення з чемпіонату світу, де його збірна Хорватії дійшла до фіналу.

Після домашнього поєдинку з чеською «Славією» він поділився враженнями від гри.

«Я дуже щасливий, що повернувся у команду, для мене велике задоволення знову грати за «Динамо» у цьому матчі», - цитує його офіційний сайт клубу.

«Радий, що ми пройшли далі, тепер чекаємо наступних ігор і в чемпіонаті, і в Лізі чемпіонів», - додав Пиварич.

За його словами, чехи багато фолили і в Празі, і в Києві, грали жорстко, але це футбол.

«Головне, що ми досягли результату. Після гри тренер подякував за перемогу, рухаємося далі, адже через три дні у нас гра в чемпіонаті України з «Олександрією», тож потрібно серйозно налаштовуватися», - підсумував він.

Раніше автор переможного голу у ворота «Славії» розповів, як у «Динамо» раді виходу у плей-офф Ліги чемпіонів.