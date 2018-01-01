Головний тренер «Шахтаря» може стати наступником Венгера у лондонському «Арсеналі»

Керівництво клубу розглядає кандидатуру Паулу Фонсеки

Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека потрапив у сферу інтересів ще однієї британської команди. Португальський фахівець, якого активно сватали в «Евертон», може очолити лондонський «Арсенал». За інформацією The Telegraph, Фонсека розглядається в якості наступника легендарного Арсена Венгера,



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Паулу Фонсека. Фото «Шахтар»

Керівництво клубу розглядає кандидатуру Паулу Фонсеки

Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека потрапив у сферу інтересів ще однієї британської команди.

Португальський фахівець, якого активно сватали в «Евертон», може очолити лондонський «Арсенал».

За інформацією The Telegraph, Фонсека розглядається в якості наступника легендарного Арсена Венгера, передає terrikon.com.

Наприкінці сезону француз зустрінеться з керівництвом «канонірів», після чого повинен визначитися, чи варто завершувати тренерську діяльність.

У шорт-лист «Арсеналу» входять й інші визнані авторитети: Леонарду Жардім з «Монако», наставник збірної Німеччини Йоахім Льов, коуч «Селтіка» Брендан Роджерс, а також Карло Анчелотті, Тьєррі Анрі та Мікель Артета.

Контракт Паулу Фонсеки з «помаранчево-чорними» розрахований до кінця сезону.

Багато футболістів донецької команди знаходяться на олівці у скаутів топ-клубів Європи, що пояснюється останніми успіхами у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, «Шахтар» переграв «Рому» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Була інформація, що «Шахтар» запропонував Фонсеці дворічний контракт на покращених умовах.