21 лютого відбувся перший матч протистояння «гірників» з італійським грандом

У середу, 21 лютого, донецький «Шахтар» провів свій перший матч у протистоянні з «Ромою» в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок проходив в Харкові на стадіоні «Металіст», який зібрав приблизно 38 тисяч уболівальників. Для донецького клубу цей матч став лише другим офіційним в зимово-весняній частині сезону.

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21 лютого відбувся перший матч протистояння «гірників» з італійським грандом

У середу, 21 лютого, донецький «Шахтар» провів свій перший матч у протистоянні з «Ромою» в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок проходив в Харкові на стадіоні «Металіст», який зібрав приблизно 38 тисяч уболівальників. Для донецького клубу цей матч став лише другим офіційним в зимово-весняній частині сезону. Перший, нагадаємо, підопічні Фонсеки провели в чемпіонаті України, розгромивши 5:0 «Чорноморець».

Але цього разу на донецький клуб чекало важливе випробування в обличчі титулованої «Роми». На щастя, чемпіон України підійшов до матчу з італійським клубом в оптимальному складі. Зміг зіграти і один з лідерів «Шахтаря» Бернард, який відчуває певні проблеми з плечем і взагалі потребує операції.

«Рома» активніше почала поєдинок, принаймні у володінні м'ячем італійському клубу «гірники» поступалися. Вже на шостій хвилині гості провели гостру атаку, яка завершилася двома небезпечним ударами в напрямку воріт П'ятова, однак голкіпер українського клубу та захисники загрозу нівелювали. Надалі підопічні Еусебіо Ді Франческо виконали кілька кутових, але і цього разу оборона донецького клубу витримала.

Здавалося, що «Шахтар» почав поєдинок дещо нервово, але це тільки здавалося, адже по суті оборона клубу діяла грамотно. З 10-ї хвилини господарі поля нарешті почали концентруватися не тільки на захисних діях. Так, «Шахтар» провів кілька гострих контратак, однак до удару по воротах Аллісона справа також не дійшла. У свою чергу «Рома» ближче до середини тайму таки полоскотала нерви вболівальникам на ОСК «Металіст», створивши два гострих моменти біля воріт П'ятова: спочатку поруч зі стійкою пробив Манолас, а ще через хвилину небезпечного удару завдав Джеко - цього разу на місці був П'ятов.

Надалі гра трохи заспокоїлася, «Шахтар» нарешті таки відвів гру від власних воріт і більше почав володіти м'ячем, втім, без загострення попереду. У свою чергу «Рома» скористалася своїм черговим шансом на чотири хвилини до перерви: Джеко отримав м'яч біля воріт в центрі карного і помітив ривок Ундера за спину Ісмаїлі - тонкий пас у виконанні Джеко вивів турка 1 на 1 з П'ятовим, який нічим не зміг завадити відкрити рахунок у матчі. За чотири хвилини «Шахтар» так і не оговтався, у додачу ще і прикру травму отримав Кривцов, якого на 45-й хвилині змінив Ордець.

Інша справа другий тайм, на який господарі поля вийшли з іншим настроєм. Склалося відчуття, що це наче вони забили під перерву, а не суперник. Якщо у кількох словах описати другу половину зустрічі, то «Шахтар» ураганом пройшовся по італійських позиціях. «Рома» звісно намагалася почати другий тайм в тому ж тонусі, що і перший, однак донецький клуб просто не дав цього зробити. У результаті гостям довелося сісти в оборону і грати другим номером. Не знаю, що там по перерві сказав своїм футболістам Фонсека, але це було того варте.

«Шахтар» не став відкладати справу у довгий ящик і вже зі старту почав діяти агресивно. Команда більше володіла м'ячем, гостріше вела себе попереду, а вже на 52-й хвилині рахунок у матчі став рівним: Ракицький зробив неймовірний пас через все поле, Феррейра обіграв захисника і пробив в дальній нижній кут повз Аліссона. На досягнутому господарі поля не зупинилися. Аліссон ще не один раз рятував свою команду: на 55-й хвилині виводити свою команду міг Марлос, однак бразилець у ближньому бою після класної передачі Ісмаїлі не зміг переграти голкіпера.

На 63-й хвилині Аліссон знову врятував свою команду, коли парирував з дев'ятки воріт класний удар від Тайсона. Гол був вже ближче, і на 71-й хвилині Аліссон вже не врятував. «Шахтар» заробив небезпечний штрафний, який бездоганно виконав Фред - цей гол потрібно просто бачити. М'яч після удару бразильця від поперечки красиво залетів у ворота.

Надалі Шахтар мав ще кілька нагод забити третій гол, у свою чергу Рома могла рахунок зрівняти, однак футболісти донецького клубу діяли бездоганно на всіх позиціях. А на третій доданій хвилині господарі не реалізували певну свою найкращу спробу забити третій гол: вийшовший на заміну Коваленко з меж воротарського відкотив трохи назад на Феррейру, однак удар аргентинця заблокували захисники та голкіпер. У підсумку матч завершився з рахунком 2:1 на користь «Шахтаря». Матч-відповідь відбудеться 13 березня у Римі.

Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18

Матчі 1/8 фіналу

«Шахтар» (Україна) - «Рома» (Італія) 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - Ундер (41), 1:1 - Феррейра (52), 2:1 - Фред (71)

«Шахтар»: П'ятов, Бутко, Кривцов (Ордець, 45), Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Марлос, Тайсон, Бернард (Коваленко, 90), Феррейра

«Рома»: Аліссон, Флоренці (Бруно Перес, 72), Манолас, Фасіо, Коларов, Де Россі, Стротман, Ундер (Шик, 71), Наінгголан (Дефрель, 83), Перотті, Джеко

Попередження: Феррейра (80), Перотті (90), Тайсон (90)