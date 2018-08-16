Головний тренер «Зорі» Вернидуб: Нам нічого не залишається, окрім як забивати, щоб вирівняти шанси



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Юрій Вернидуб

Вернидуб поділився очікуваннями від матчу з «Брагою»

Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб поділився очікуваннями від матчу з «Брагою» в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи.

За словами головного тренера луганського клубу, гра на виїзді буде набагато складніше, однак його команда до цього готова.

«Говорив ще в Запоріжжі, що шанси рівні. Розумію, що граємо на виїзді і буде набагато складніше, але ми до цього готові. Нам нічого не залишається, як забивати тут, щоб вирівняти шанси. «Брага» дуже сильна як в індивідуальному плані, так і в командному дусі», - зазначив тренер.

«Перш за все, мені подобається «Брага» тим, що у них дуже сильна дисципліна на полі. Плюс, дуже здорово команда перебудовується з оборони в атаку. Якщо і грається схема 4-2-3-1, то при атаці вони перебудовуються в 3-4-3. З гравців можу відзначити Орту, Дієго Соузу, який забив два м'ячі команді «Насьональ» і звичайно ж Рауля Сілву, Секейру. В цілому всі дуже сильні індивідуально», - додав Вернидуб.

Втім, Вернидуб зауважив, що у кожної команди є і слабкі сторони.

«Я думаю, у кожної команди є слабкі сторони. Сьогодні я не хочу про це говорити. Дочекаємося завтрашнього дня і все побачимо. Слабкі сторони є як у «Браги», так і у «Зорі». Головне - цю слабкість використовувати в нашу користь», - підкреслив тренер «Зорі».

Матч «Брага» - «Зоря» відбудеться 16-го серпня, початок о 22:30.

У першому матчі команди зіграли внічию 1:1.