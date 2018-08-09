Ліга Європи. «Зоря» - «Брага» - 1:1. Луганці зберігають шанси на вихід у наступний раунд

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Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з twitter.com/scbragaoficial

Команда Вернидуба відігралася у домашньому матчі і тепер готуватиметься до виїзду

Луганська «Зоря» стартувала у єврокубках сезону-2018/19 домашнім матчем з далеко не найслабшим суперником. Жереб обрав у суперники «чорно-білим» португальську «Брагу», яку букмекери та фахівці відразу ж записали у фаворити протистояння. І це не було дивно, адже досвід у Європі у португальців набагато вагоміший, аніж у «Зорі».

Окрім того, після великої перерви європейський футбол повернувся у Запоріжжя. Проте місцеві вболівальники відверто проігнорували зустріч такого рівня... Стадіон був заповнений хіба що наполовину, хоча на колишню команду Паулу Фонсеки (він працював саме у «Бразі» до переходу у «Шахтар») могло прийти і більше глядачів, адже це далеко не остання команда у Європі, яка грає час від часу і у Лізі чемпіонів.

У «Зорі», як відомо, є проблеми з форвардом. У складі є лише один номінальний нападник – Рафаел. Але розраховувати на гравця, який тільки-но освоюється у новій команді не доводилося. Тому тактика була вже добре відомою – гра на контратаках з розрахунком, що Караваєв зможе щось створити попереду індивідуально.

Ще й Луїс Феліпе на перших хвилинах ледь не повторив помилку, яка була у матчі «Маріуполь» - «Бордо» під час другого взяття воріт української команди. Щоправда, надалі воротар «Зорі» діяв набагато впевненіше та надійніше. Загалом же, «чорно-білі» якщо і пробували щось створити, то за рахунок дальніх ударів. Оборонці «Браги» грали чітко і не давали особливих шансів українцям.

Один з таких ударів міг завершитися голом усередині першого тайму. Харатін розрядив свою «гармату», проте м’яч влучив у свого ж, після чого відскочив до Караваєва. На жаль, Олександр не зміг скористатися моментом і пробив набагато вище воріт. Контратаки у «Зорі» не виходили такими гострими, як того б хотілося.

«Брага» ж мала багато кутових у першій половині зустрічі, проте зі стандартів створити головний біль луганцям гості так і не змогли. Натомість, у них був фактично вихід один на один. У даному епізоді Луїс Феліпе вчасно вийшов з воріт і відбив удар Рікарду Орти. Це, власне, були всі моменти, які можна пригадати у першому таймі.

З усього було видно, що португальська команда не буде йти великими силами вперед, адже у них попереду домашній матч, де вони можуть усе вирішити. Хоча, звичайно ж, «Брага» була не проти забити виїзний гол. І на початку другої половини вони майже досягнули свого. Спочатку Феліпе витягнув з-під поперечки дальній удар Рікарду Орти. А дещо згодом уже поперечина врятувала «Зорю», коли знову ж таки Орта опинився на ударній позиції на дальній стійці.

Луганці на певний час заволоділи ініціативою. Навіть було кілька потенційно небезпечних ударів від Сіласа та Харатіна. Останній влучив в отвір воріт, однак голкіпер суперників зіграв надійно. А от «Брага» свого досягнула. На 69-й хвилині все той же Орта спокійно замкнув дальню стійку після прострілу з флангу та невдалої спроби вибити від захисника – 0:1.

До честі футболістів «Зорі», вони не зупинилися, не опустили руки, а змогли відігратися буквально через три хвилини. З лівого флангу відбулася навісна передача у штрафний майданчик, де захисник виграв верхову боротьбу у Кочергіна. Але м’яч відлетів точно на ногу Караваєву, який красивим ударом за чудовою траєкторією пробив повз воротаря.

Луганці на куражі продовжили атакувати кілька хвилин, але партнери якось не особливо підтримали запал Кочергіна, тому гра заспокоїлася, і володіння м’ячем повернулося до гостей. Однак більше відзначитися у даному матчі жодна з команд не зуміла. І тепер «Зорі» треба буде зробити диво у матчі за тиждень.

Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

Третій відбірний раунд

«Зоря» (Україна) – «Брага» (Португалія) – 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Рікарду Орта (69), 1:1 – Караваєв (72)

«Зоря»: Луїс Феліпе, Сваток, Харатін, Хомченовський, Михайличенко, Вернидуб, Лєднєв (Кочергін, 71), Тимчик, Караваєв, Рафаель Ратао (Кабаєв, 73), Сілас (Гордієнко, 66).

«Брага»: Матеус, Нуну Секейра, Вілсон Едуарду (Дієго Соуза, 78), Жоау Новайш (Рікардо, 89), Рікарду Орта (Фабіу Мартінш, 89), Клаудемір, Франсержіо, Раул Сілва, Бруно Віана, Рікарду Есгаю, Марсело Гояно.

Попередження: Вілсон Едуарду (25), Лєднєв (27), Жоау Новайш (43), Харатін (80).

«Главком»