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    Харків прийматиме фінал Кубка України з футзалу серед жіночих команд

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    Матч між «Tesla» та «IMS-НУХТ» відбудеться у Палаці спорту «Локомотив»

    У вівторок, 15 травня, відбулося засідання президії Асоціації футзалу України.

    За його підсумками було визначено місто-господар фінального матчу Кубка України серед жіночих команд.

    Серед числа надісланих заявок президією Асоціації футзалу України було вирішено підтримати пропозицію харківської команди «Tesla», інформує офіційний сайт АФУ.

    У фінальному матчі між собою зіграють бронзовий призер і чемпіон Вищої ліги – «Tesla» та «IMS-НУХТ».

    Поєдинок відбудеться 19 травня у Палаці спорту «Локомотив» за адресою вул. Велика Панасівська, 90/1.

    Початок матчу заплановано на 17:00. Вхід вільний.

    Нагадаємо, «Титан» з Покровського вперше в історії здобув бронзові медалі чемпіонату України з футзалу.

    Натомість, херсонський «Продексім» вдруге поспіль став чемпіоном України з футзалу серед чоловіків.

    Харків Кубок України футзал
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