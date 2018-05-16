Харків прийматиме фінал Кубка України з футзалу серед жіночих команд

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Матч між «Tesla» та «IMS-НУХТ» відбудеться у Палаці спорту «Локомотив»

У вівторок, 15 травня, відбулося засідання президії Асоціації футзалу України.

За його підсумками було визначено місто-господар фінального матчу Кубка України серед жіночих команд.

Серед числа надісланих заявок президією Асоціації футзалу України було вирішено підтримати пропозицію харківської команди «Tesla», інформує офіційний сайт АФУ.

У фінальному матчі між собою зіграють бронзовий призер і чемпіон Вищої ліги – «Tesla» та «IMS-НУХТ».

Поєдинок відбудеться 19 травня у Палаці спорту «Локомотив» за адресою вул. Велика Панасівська, 90/1.

Початок матчу заплановано на 17:00. Вхід вільний.

Нагадаємо, «Титан» з Покровського вперше в історії здобув бронзові медалі чемпіонату України з футзалу.

Натомість, херсонський «Продексім» вдруге поспіль став чемпіоном України з футзалу серед чоловіків.