Харків прийматиме фінал Кубка України з футзалу серед жіночих команд
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Матч між «Tesla» та «IMS-НУХТ» відбудеться у Палаці спорту «Локомотив»
У вівторок, 15 травня, відбулося засідання президії Асоціації футзалу України.
За його підсумками було визначено місто-господар фінального матчу Кубка України серед жіночих команд.
Серед числа надісланих заявок президією Асоціації футзалу України було вирішено підтримати пропозицію харківської команди «Tesla», інформує офіційний сайт АФУ.
У фінальному матчі між собою зіграють бронзовий призер і чемпіон Вищої ліги – «Tesla» та «IMS-НУХТ».
Поєдинок відбудеться 19 травня у Палаці спорту «Локомотив» за адресою вул. Велика Панасівська, 90/1.
Початок матчу заплановано на 17:00. Вхід вільний.
Нагадаємо, «Титан» з Покровського вперше в історії здобув бронзові медалі чемпіонату України з футзалу.
Натомість, херсонський «Продексім» вдруге поспіль став чемпіоном України з футзалу серед чоловіків.