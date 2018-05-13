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    «Продексім» вдруге поспіль став чемпіоном України з футзалу

    • Сьогодні, 15:10
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    Фанати&nbsp;&laquo;Продексіму&raquo;. Фото: Getty Images
    Фанати «Продексіму». Фото: Getty Images

    «Продексім» зумів пройти плей-офф без поразок і вдруге став чемпіоном України

    «Продексім» в гросмейстерському стилі здобув третю перемогу в серії з «Енергією» і вдруге став чемпіоном України з футзалу.

    Команди підходили до третього матчу золотої серії з рахунком 2:0 на користь команди Жао Карлоса Барбоза.

    Колективи спокійно розпочали зустріч: львів'яни з холодною головою йшли в атаку, намагаючись не давати суперникам можливості втекти в контратаку, а херсонці сіли в захист і, фактично, не вибігали на чужу половину поля. По такій грі перевагу отримував би той, хто забив першим і це вдалося «Продексіму». Євген Ланко забив свій другий м'яч у золотій серії і вивів херсонців вперед.

    Другий тайм був набагато цікавішим від першої половини зустрічі. Львів'яни активніше йшли вперед, а «Продексім» вибігав в швидкі атаки. «Енергії» вдалося зрівняти рахунок, але на більше сил не вистачило.

    Херсонці задіяли Юрія Савенко п'ятим польовим і оборона суперника дала пролом. Олег Легендзевіч дозволив Роніньйо пробити і лідер «Продексіма» наблизив свою команду до чемпіонства. Команда Валерія Легчанова почала грати в п'ять польових, але замість того, щоб забити, пропустила два м'ячі в порожні ворота від Юрія Савенка та Дмитра Калукова.

    Таким чином, «Продексім» зумів пройти плей-офф без поразок і вдруге став чемпіоном України.

    Чемпіонат України з футзалу

    Фінал

    Третій матч

    «Енергія» - «Продексім» - 1:4

    Джерело: xsport.ua

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