«Продексім» вдруге поспіль став чемпіоном України з футзалу

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Фанати «Продексіму». Фото: Getty Images

«Продексім» зумів пройти плей-офф без поразок і вдруге став чемпіоном України

«Продексім» в гросмейстерському стилі здобув третю перемогу в серії з «Енергією» і вдруге став чемпіоном України з футзалу.

Команди підходили до третього матчу золотої серії з рахунком 2:0 на користь команди Жао Карлоса Барбоза.

Колективи спокійно розпочали зустріч: львів'яни з холодною головою йшли в атаку, намагаючись не давати суперникам можливості втекти в контратаку, а херсонці сіли в захист і, фактично, не вибігали на чужу половину поля. По такій грі перевагу отримував би той, хто забив першим і це вдалося «Продексіму». Євген Ланко забив свій другий м'яч у золотій серії і вивів херсонців вперед.

Другий тайм був набагато цікавішим від першої половини зустрічі. Львів'яни активніше йшли вперед, а «Продексім» вибігав в швидкі атаки. «Енергії» вдалося зрівняти рахунок, але на більше сил не вистачило.

Херсонці задіяли Юрія Савенко п'ятим польовим і оборона суперника дала пролом. Олег Легендзевіч дозволив Роніньйо пробити і лідер «Продексіма» наблизив свою команду до чемпіонства. Команда Валерія Легчанова почала грати в п'ять польових, але замість того, щоб забити, пропустила два м'ячі в порожні ворота від Юрія Савенка та Дмитра Калукова.

Таким чином, «Продексім» зумів пройти плей-офф без поразок і вдруге став чемпіоном України.

Чемпіонат України з футзалу

Фінал

Третій матч

«Енергія» - «Продексім» - 1:4

Джерело: xsport.ua