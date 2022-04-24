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    Харлан показала рідний Миколаєв після обстрілів рашистів

    Харлан показала рідний Миколаєв після обстрілів рашистів

    Спортсменка заявила, що відчуває ненависть до «руского міру»

    В ніч проти 23 квітня окупанти завдали чергових ударів по Миколаєву. Саме у цьому місті народилася та тривалий час проживала відома українська фехтувальниця Ольга Харлан.

    На своїй сторінці в інстаграмі Харлан показала наслідки обстрілів свого рідного району у Миколаєві. Спортсменка заявила, що відчуває ненависть до «руского міру».

    «Миколаїв. Це район, де я виросла. Народилася там. Ходила до школи. Це було сьогодні вранці. І зараз триває обстріл. У цю саму секунду», – написала Ольга.

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    Наступну світлину вона додала зі словом «ненавиджу».

    Нагадаємо, 22 квітня в Миколаївській області восьмеро людей отримали поранення внаслідок обстрілів. Від початку повномасштабної війни Росії проти України у Миколаєві загинули 87 людей. Окрім цього, є 399 поранених, серед них – троє дітей.

    Рідні фехтувальниці проживали у Києві. На щастя, їм вдалося евакуюватися та виїхати за кордон.

    Читайте також інтерв'ю: Мер Миколаєва Олександр Сенкевич: Через нас росіяни до Одеси не пройдуть
    https://www.instagram.com/stories/olgakharlan/2822963998254356351/
    Теги: росія окупанти Ольга Харлан війна Україна окупація #stoprussia
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    Харлан показала рідний Миколаєв після обстрілів рашистів