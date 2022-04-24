Харлан показала рідний Миколаєв після обстрілів рашистів

Спортсменка заявила, що відчуває ненависть до «руского міру»

В ніч проти 23 квітня окупанти завдали чергових ударів по Миколаєву. Саме у цьому місті народилася та тривалий час проживала відома українська фехтувальниця Ольга Харлан.

На своїй сторінці в інстаграмі Харлан показала наслідки обстрілів свого рідного району у Миколаєві. Спортсменка заявила, що відчуває ненависть до «руского міру».

«Миколаїв. Це район, де я виросла. Народилася там. Ходила до школи. Це було сьогодні вранці. І зараз триває обстріл. У цю саму секунду», – написала Ольга.

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Наступну світлину вона додала зі словом «ненавиджу».

Нагадаємо, 22 квітня в Миколаївській області восьмеро людей отримали поранення внаслідок обстрілів. Від початку повномасштабної війни Росії проти України у Миколаєві загинули 87 людей. Окрім цього, є 399 поранених, серед них – троє дітей.

Рідні фехтувальниці проживали у Києві. На щастя, їм вдалося евакуюватися та виїхати за кордон.

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https://www.instagram.com/stories/olgakharlan/2822963998254356351/