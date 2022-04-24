Війна створила безпрецедентну ситуацію на ринку газу в Україні
Президент асоціації «Газові трейдери України» оцінив перспективу проходження наступного опалювального сезону
Україна уже зараз має сформувати нове бачення енергетичного балансу в умовах війни. Про це президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрй Мизовець розповів у інтерв’ю «Главкому».
Цей баланс, зокрема, має передбачати кілька різних сценаріїв наступного опалювального сезону.
«Ми маємо всі зрозуміти, що може бути перекрито повністю транзит російського газу до Європи», – наголосив Мизовець, пояснивши, що Україна має розробити паралельно оптимістичний і песимістичний сценарії.
Песимістичний, зазначив очільник асоціації «Газові трейдери України» повинен бути розрахований на показниках різкого зменшення споживання енергоресурсів як промисловістю, так і населенням. Оптимістичний же має враховувати повноцінний запуск промисловості на відвойованому Сході, Півдні, а також повернення громадян з евакуації у ці регіони.
Разом з тим, зазначив Андрій Мизовець, Україна отримала внаслідок війни безпрецедентну ситуацію зі споживанням блакитного палива. «Внутрішній видобуток газу повністю покриває споживання. В один із днів було зафіксовано, що Україна спожила природного газу, менше, ніж видобула (враховуючи обсяги державних компаній разом з приватними)», – пояснив експерт.
Втім, за словами керівника українських газових трейдерів, при нинішніх запасах газу у підземних сховищах лише внутрішній видобуток не перекриє можливі втрати. «За різними оцінками, «Нафтогаз» повинен буде імпортувати близько 5-6 млрд м3 газу цього року, але знову ж таки, маємо спочатку сформувати баланс»,в – наголосив Андрій Мизовець на необхідності початку роботи із новим опалювальним сезоном уже зараз.
Нагадаємо, що Європейський Союз зможе відмовитися від постачання російського газу протягом двох років.