Війна створила безпрецедентну ситуацію на ринку газу в Україні

Український газ не зможе перекрити усі вітчизняні потреби, про наступний опалювальний сезон треба починати думати уже сьогодні

Президент асоціації «Газові трейдери України» оцінив перспективу проходження наступного опалювального сезону

Україна уже зараз має сформувати нове бачення енергетичного балансу в умовах війни. Про це президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрй Мизовець розповів у інтерв’ю «Главкому».

Цей баланс, зокрема, має передбачати кілька різних сценаріїв наступного опалювального сезону.

«Ми маємо всі зрозуміти, що може бути перекрито повністю транзит російського газу до Європи», – наголосив Мизовець, пояснивши, що Україна має розробити паралельно оптимістичний і песимістичний сценарії.

Песимістичний, зазначив очільник асоціації «Газові трейдери України» повинен бути розрахований на показниках різкого зменшення споживання енергоресурсів як промисловістю, так і населенням. Оптимістичний же має враховувати повноцінний запуск промисловості на відвойованому Сході, Півдні, а також повернення громадян з евакуації у ці регіони.

Разом з тим, зазначив Андрій Мизовець, Україна отримала внаслідок війни безпрецедентну ситуацію зі споживанням блакитного палива. «Внутрішній видобуток газу повністю покриває споживання. В один із днів було зафіксовано, що Україна спожила природного газу, менше, ніж видобула (враховуючи обсяги державних компаній разом з приватними)», – пояснив експерт.

Втім, за словами керівника українських газових трейдерів, при нинішніх запасах газу у підземних сховищах лише внутрішній видобуток не перекриє можливі втрати. «За різними оцінками, «Нафтогаз» повинен буде імпортувати близько 5-6 млрд м3 газу цього року, але знову ж таки, маємо спочатку сформувати баланс»,в – наголосив Андрій Мизовець на необхідності початку роботи із новим опалювальним сезоном уже зараз.

Нагадаємо, що Європейський Союз зможе відмовитися від постачання російського газу протягом двох років.