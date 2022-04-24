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    Економіка та фінанси

    Війна створила безпрецедентну ситуацію на ринку газу в Україні

    Український газ не зможе перекрити усі вітчизняні потреби, про наступний опалювальний сезон треба починати думати уже сьогодні - Війна створила безпрецедентну ситуацію на ринку газу в Україні
    Український газ не зможе перекрити усі вітчизняні потреби, про наступний опалювальний сезон треба починати думати уже сьогодні
    фото з відкритих джерел

    Президент асоціації «Газові трейдери України» оцінив перспективу проходження наступного опалювального сезону

    Україна уже зараз має сформувати нове бачення енергетичного балансу в умовах війни. Про це президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрй Мизовець розповів у інтерв’ю «Главкому».

    Цей баланс, зокрема, має передбачати кілька різних сценаріїв наступного опалювального сезону.

    «Ми маємо всі зрозуміти, що може бути перекрито повністю транзит російського газу до Європи», – наголосив Мизовець, пояснивши, що Україна має розробити паралельно оптимістичний і песимістичний сценарії.

    Песимістичний, зазначив очільник асоціації «Газові трейдери України» повинен бути розрахований на показниках різкого зменшення споживання енергоресурсів як промисловістю, так і населенням. Оптимістичний же має враховувати повноцінний запуск промисловості на відвойованому Сході, Півдні, а також повернення громадян з евакуації у ці регіони.

    Разом з тим, зазначив Андрій Мизовець, Україна отримала внаслідок війни безпрецедентну ситуацію зі споживанням блакитного палива. «Внутрішній видобуток газу повністю покриває споживання. В один із днів було зафіксовано, що Україна спожила природного газу, менше, ніж видобула (враховуючи обсяги державних компаній разом з приватними)», – пояснив експерт.

    Втім, за словами керівника українських газових трейдерів, при нинішніх запасах газу у підземних сховищах лише внутрішній видобуток не перекриє можливі втрати. «За різними оцінками, «Нафтогаз» повинен буде імпортувати близько 5-6 млрд м3 газу цього року, але знову ж таки, маємо спочатку сформувати баланс»,в – наголосив Андрій Мизовець на необхідності початку роботи із новим опалювальним сезоном уже зараз.

    Нагадаємо, що Європейський Союз зможе відмовитися від постачання російського газу протягом двох років.

    Читайте також: Андрій Мизовець: Війна створила безпрецедентну ситуацію зі споживанням газу
    Теги: газ опалювальний сезон Україна Андрій Мизовець
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    Війна створила безпрецедентну ситуацію на ринку газу в Україні