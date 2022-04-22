Російські війська знову атакували Миколаїв − ЗМІ

Мешканці Миколаєва знову чують вибухи, які могли спричинити російські ракетні атаки

У місті надвечір 22 квітня пролунали вибухи

Увечері 22 квітня Миколаїв знову опинився під прицільним вогнем рашистів. Про це повідомляє телеканал «Україна 24».

Журналісти телеканалу не уточнюють інформацію про локалізацію вибухів.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім поки офіційно не прокоментував ситуацію в місті.

Зазначимо, що незадовго до повідомлень про вибухи у місті лунала сирена, яка попереджає містян про повітряну тривогу.

Мер міста Олександр Сєнкевич станом на зараз теж не коментує ситуацію в місті.

Зауважимо, що вже кілька днів поспіль російські військові вражають Миколаїв ракетами приблизно в один і той самий час.

Увечері 20 квітня у Миколаєві також пролунав сигнал повітряної тривоги, а потім люди почули вибухи. Про ураження міста ворожими ракетами повідомили одночасно кілька джерел.

Аналогічна ситуація трапилася і вчора, 21 квітня.Тоді теж підтвердилася раніше надана журналістами інформація про ракетні удари.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія випустила ракети у бік Південноукраїнської АЕС.

В «Енергоатомі» заявили, що це черговий акт ядерного тероризму з боку Росії.







