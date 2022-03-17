Сергій Ребров заявив, що для країни-агресора спорт – лише інструмент політики

Головний тренер еміратського клубу «Аль-Айна» радий, що більше не виступатиме з росіянами в одних турнірах

Головний тренер футбольного клубу «Аль-Айна» (Об'єднані Арабські Емірати) Сергій Ребров розповів про зв'язок політики та спорту в Росії, – повідомляє Тribuna.com.

«Можливо, раніше і можна було сказати, що спорт – поза політикою, але не зараз. Росіяни завжди відрізнялися чимось особливим. То футболісти одягнуть майки з підтримкою війни, то хтось вийде на п'єдестал із новоявленою свастикою, то ці численні допінгові скандали…

У моєму уявленні головна мета спорту – перемога у чесній боротьбі. Але Росія – вона інша. Там потрібні медалі на Олімпіаді, щоби показати: «З нами сила, з нами бог». Тому я й не вважаю, що спорт – поза політикою. Для них це навпаки, інструмент, щоб показати, які вони великі. Нехай тепер міряються м'язами всередині своєї неосяжної і нерозумної держави.

Мої батьки, мої друзі сидять дома і не знають, коли до них щось прилетить, а вони кажуть, що спорт – поза політикою? Вони мають боротися за батьківщину, яка запускає ракети на нашу землю? Вони отримують зарплату, платять податки, які йдуть на озброєння проти нас, та хочуть виступати з Україною в одному турнірі? Ні, вибачте», – сказав Ребров.

Нагадаємо, що легенда українського футболу Олексій Михайличенко заявив, що готовий битися за Україну. «Чимало представників українського футболу допомагають армії. Дехто вступив до лав територіальної оборони. Я теж намагаюся допомогти, чим можу. Мій син записався у тероборону, якщо виникне потреба, я завжди готовий», – сказав Михайличенко.