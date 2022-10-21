Голлівудський актор «Скеля» отримав іменну футболку від «Реала» (фото)

Клуб вручив футболку під час презентації фільму «Чорний Адам»

Мадридський «Реал» вручив іменну футболку голлівудському акторові Дуейну Джонсону, відомому також як «Скеля». Клуб зробив це під час презентації фільму «Чорний Адам», у якому 50-річному виконавцю дісталася головна роль. Відповідний знімок був викладений у Twitter мадридців.

Номер на іменній футболці – 54.

Картина «Чорний Адам» є спін-офом стрічки «Шазам!» (2019) та одинадцятим фільмом розширеного всесвіту DC після «Загону самогубців: Місії навиліт».

Нагадаємо, володарем «Золотого м'яча» 2022 став французький форвард Карім Бензема, який виграв із «Реалом» Лігу чемпіонів та Ла Лігу, ставши заодно найкращим бомбардиром цих турнірів.