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«Шахтар» дав бій «Реалу» у виїзному матчі Ліги чемпіонів

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Шахтар» дав бій «Реалу» у виїзному матчі Ліги чемпіонів
Донецький клуб розташувався на другій сходинці
Фото: ФК «Шахтар»

5 жовтня «Реал» зіграв з «Шахтарем» у матчі Ліги чемпіонів

Гра пройшла у Мадриді на «Сантьяго Бернабеу» і завершилась мінімальною перемогою мадридців. За «гірників» відзначився Олександр Зубков наприкінці першого тайму. Мадридці повели в рахунку завдяки голам Родріго та Вінісіуса.

«Реал» - «Шахтар» - 2:1
Голи: Родріго, 13, Вінісіус, 28 – Зубков, 39

«Реал»: Лунін, Менді, Алаба, Мілітао, Карвахаль, Чуамені, Кроос, Вальверде, Вінісіус, Родріго, Бензема

Запасні: Лопес, Канісарес, Вальєхо, Одріосола, Начо, Рюдігер, Діас, Модрич, Асенсіо, Камавінга, Азар, Васкес

«Шахтар»: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Швед, Судаков, Зубков

Запасні: П'ятов, Шевченко, Кривцов, Козик, Тейлор, Джурасек, Криськів, Петряк, Топалов, Очеретько, Траоре, Сікан.

Донецький клуб після трьох зіграних матчів посідає другу сходинку, відстаючи від лідируючого «Реала» на п'ять балів. Наступний поєдинок «гірники» проведуть також з мадридцями 11 жовтня у Варшаві.

Нагадаємо, «Шахтар» профінансує лікування легендарного захисника «Азовсталі» Михайла Діанова. Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

«Гірники» зголосилися оплатити операцію на пораненій руці військовослужбовця. За попередніми даними її проведуть у США. Але спочатку Михайло Діанов повинен набрати втрачені за чотири місяці у рашистському полоні 25 кг ваги. Звільнили морпіха 21 вересня.

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Теги: Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид) ФК «Шахтар»

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