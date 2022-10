«Золотий м’яч-2022»: стало відомо ім'я найкращого футболіста світу

У Парижі вручено престижну нагороду найкращому футболісту 2022 року

17 жовтня у паризькому театрі «Шатле» відбулася церемонія вручення нагороди «Золотий м'яч» (Ballon d'Or) для найкращого футболіста 2022 року. Престижна нагорода вручається у 66-й раз.

У Парижі визначено володаря призу найкращому футболісту 2022 року.

Володар «Золотого м'яча» 2022 – французький форвард Карім Бензема, який виграв із «Реалом» Лігу чемпіонів та Ла Лігу, ставши заодно найкращим бомбардиром цих турнірів.

Нагороду тріумфатор отримав з рук свого легендарного співітчизника та екстренера Зінедіна Зідана.

Чемпіон світу Бензема прибув до Парижа з мамою та своїм позашлюбним сином – 5-річним Ібрагімом.

Benzema invites his mum and his son on stage 🥰#ballondor pic.twitter.com/gSWqtL6ZaO — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

34-річний Карім Бензема отримав «Золотий м’яч» вперше у кар’єрі. Він виступає за «Реал» з 2009 року. У минулому сезоні француз зіграв за мадридців 46 матчів, забив 44 голи та віддав 15 результативних передач. Він допоміг «Реалу» виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та чемпіонат Іспанії.

💬 Karim Benzema : « It's an honour, it was a childhood dream becoming the Ballon d'Or »#ballondor pic.twitter.com/17ykH6YPzd — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Найкращим голкіпером року оголосили його одноклубника – бельгійця Тібо Куртуа.

Приз Герда Мюллера найкращому бомбардиру дістався польському футболісту іспанської «Барселони« Роберту Левандовськи.

Що стосується багаторазових володарів призу, то Кріштіану Роналду посів 20-те місце, а Ліонель Мессі навіть не потрапив до 30 номінантів на нагороду.

Нагорода «Золотий м’яч» була заснована у 1956 році, вона є головною індивідуальною нагородою у футболі. Найкращого футболіста світу заочно обирають 180 спортивних оглядачів.