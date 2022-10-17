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«Золотий м’яч-2022»: стало відомо ім'я найкращого футболіста світу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Золотий м’яч-2022»: стало відомо ім'я найкращого футболіста світу
Карім Бензема отримав «Золотий м’яч-2022»
фото з відкритих джерел

У Парижі вручено престижну нагороду найкращому футболісту 2022 року

17 жовтня у паризькому театрі «Шатле» відбулася церемонія вручення нагороди «Золотий м'яч» (Ballon d'Or) для найкращого футболіста 2022 року. Престижна нагорода вручається у 66-й раз.

У Парижі визначено володаря призу найкращому футболісту 2022 року.

Володар «Золотого м'яча» 2022 – французький форвард Карім Бензема, який виграв із «Реалом» Лігу чемпіонів та Ла Лігу, ставши заодно найкращим бомбардиром цих турнірів.

Нагороду тріумфатор отримав з рук свого легендарного співітчизника та екстренера Зінедіна Зідана.

Чемпіон світу Бензема прибув до Парижа з мамою та своїм позашлюбним сином – 5-річним Ібрагімом. 

34-річний Карім Бензема отримав «Золотий м’яч» вперше у кар’єрі. Він виступає за «Реал» з 2009 року. У минулому сезоні француз зіграв за мадридців 46 матчів, забив 44 голи та віддав 15 результативних передач. Він допоміг «Реалу» виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та чемпіонат Іспанії.

Найкращим голкіпером року оголосили його одноклубника – бельгійця Тібо Куртуа.

Приз Герда Мюллера найкращому бомбардиру дістався польському футболісту іспанської «Барселони« Роберту Левандовськи.

Що стосується багаторазових володарів призу, то Кріштіану Роналду посів 20-те місце, а Ліонель Мессі навіть не потрапив до 30 номінантів на нагороду.

Нагорода «Золотий м’яч» була заснована у 1956 році, вона є головною індивідуальною нагородою у футболі. Найкращого футболіста світу заочно обирають 180 спортивних оглядачів.

Теги: спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ

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