Хорватія і Шотландія грають на користь України

Аутсайдери групи D в першій половині гри забили по одному голу

Збірна України на один тайм наблизилася до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Наші конкуренти з групи D Хорватія і Шотландія перший тайм завершили внічию – 1:1. Якщо гра так і завершиться,команда Андрія Шевченка вийде до плей-оф з третього місця.

Рахунок у матчі відкрили хорвати. Вони краще розпочали матч і створили низку моментів, один з яких реалізував Влашич. Вдало допоміг форварду півзахисник Іван Перішіч, який асистував головою.

Проте ближче до середини тайму шотландці активізувалися. Стало зрозуміло, що хорвати не дуже добре готові фізично. Любителі танців під волинку виглядали набагато свіжіше. І свого досягли. Перед свистком на перерву затяжна атака завершилася влучним ударом Макгрегора з лінії штрафного майданчика.

Гра проходить в Шотландії. Раніше суперники провели між собою п'ять матчів, у яких дві перемоги здобули шотландці і три зустрічі завершилися внічию.

В перших двох турах Шотландія та Хорватія набрали по одному очку. В України - три.