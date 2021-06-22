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    Хорватія і Шотландія грають на користь України

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    Хорватія і Шотландія грають на користь України
    Фото з відкритих джерел

    Аутсайдери групи D в першій половині гри забили по одному голу

    Збірна України на один тайм наблизилася до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Наші конкуренти з групи D Хорватія і Шотландія перший тайм завершили внічию – 1:1. Якщо гра так і завершиться,команда Андрія Шевченка вийде до плей-оф з третього місця.

    Рахунок у матчі відкрили хорвати. Вони краще розпочали матч і створили низку моментів, один з яких реалізував Влашич. Вдало допоміг форварду півзахисник Іван Перішіч, який асистував головою.

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    Проте ближче до середини тайму шотландці активізувалися. Стало зрозуміло, що хорвати не дуже добре готові фізично. Любителі танців під волинку виглядали набагато свіжіше. І свого досягли. Перед свистком на перерву затяжна атака завершилася влучним ударом Макгрегора з лінії штрафного майданчика.

    Гра проходить в Шотландії. Раніше суперники провели між собою п'ять матчів, у яких дві перемоги здобули шотландці і три зустрічі завершилися внічию.

    В перших двох турах Шотландія та Хорватія набрали по одному очку. В України - три.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Хорватія і Шотландія грають на користь України