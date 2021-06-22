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    Аналітики вирахували шанси України на вихід до плей-оф Євро-2020

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    Згідно математичних розрахунків, відсоток на вихід до 1/8 фіналу в нашої збірної дуже високий

    В аналітичній компанії Gracenote оцінили шанси команд продовжити боротьбу за трофей чемпіонату Європи, якщо вони вже зайняли або займуть третє місце в своїх групах на першому етапі. Співробітник Саймон Глив опублікував розрахунки у себе в «твіттері».

    Висновки компанії можуть потішити українських уболівальників. Ймовірність виходу нашої команди з групи оцінюється вище за інших конкурентів, окрім Швейцарії, в якої на очко більше і вона вже вийшла до 1/8 фіналу. В України ймовірність продовження боротьби на Євро дорівнює 77%. Вище відсоток також у третьої команди групи F, де грають Франція, Німеччина, Португалія та Угорщина. Там, скоріше за все, третя команда також набере не менше чотирьох очок.

    Усі розклади для збірної України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Аналітики вирахували шанси України на вихід до плей-оф Євро-2020