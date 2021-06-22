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    Депутат Гончаренко вимагає від УЄФА забрати в Росії право на матчі Євро через спалах коронавірусу

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    У Пітері посилюють заходи проти коронавірусу - Депутат Гончаренко вимагає від УЄФА забрати в Росії право на матчі Євро через спалах коронавірусу
    У Пітері посилюють заходи проти коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Москва сидить на карантині, Санкт-Петербург ввів нові обмежувальні заходи

    Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко звернувся до УЄФА з вимогою забрати у Санкт-Петербурга право на проведення матчів чемпіонату Європи з футболу через жахливу ситуацією з коронавірусом.

    «Звернувся до УЄФА з проханням перенести матчі Євро-2020 з Санкт-Петербурга у зв'язку з новою хвилею коронавірусу в Росії

    Санкт-Петербург є одним із приймаючих міст футбольного чемпіонату Євро-2020. На стадіоні «Санкт-Петербург» мають пройти ще два матчі чемпіонату:

    23 червня ― група Е: Швеція – Польща;

    2 липня – 1/4 фіналу: переможець матчу 6 – переможець матчу 5.

    Водночас, офіційні повідомлення російської влади, ЗМІ та статистика свідчать про початок третьої «хвилі» пандемії в країні. У зв’язку з цим, з 17 червня в Санкт-Петербурзі ввели нові обмежувальні заходи.

    Зважаючи на те, що суттєве погіршення епідеміологічної ситуації в Росії становить загрозу життю вболівальників та учасників футбольного чемпіонату Євро-2020, прошу розглянути можливість перенести матчі з Санкт-Петербурга в інші міста», – написав Гончаренко в «Фейсбук», прикріпивши фото направленого в УЄФА листа.

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    Раніше стало відомо, що Москва вже на карантині.

    Збірна Росії зазнала нищівної поразки від Данії й вилетіла з турніру.

    Українська команда посіла третє місце в групі С і очікує, як зіграють конкуренти. Усі розклади виходу нашої збірної до 1/8 фіналу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Депутат Гончаренко вимагає від УЄФА забрати в Росії право на матчі Євро через спалах коронавірусу