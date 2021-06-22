«Шахтар» підписав 12-го бразильця

Захисник «Сассуоло» Марлон украв з донеччанами 5-річну угоду

Бразильський захисник Марлон перейшов з «Сассуоло» в «Шахтар». Про це повідомляє сайт донецького клубу. 25-річний футболіст підписав з клубом п'ятирічний контракт.

Марлон починав кар'єру на вищому рівні в складі «Флуміненсе» (69 матчів). Влітку 2016- го був орендований «Барселоною» на рік з правом викупу і після закінчення цього періоду підписав з синьо-гранатовими трирічний контракт (провів 2 гри в Прімері та дебютував в Лізі чемпіонів).

У сезоні-2017/18 на правах оренди виступав у Франції за «Ніццу» (27 поєдинків), а влітку 2018 року перейшов до «Сассуоло» (66 ігор у всіх турнірах, 1 гол).

Для «Шахтаря» Марлон – 12-й бразилець в команді.

Останнім часом Марлон виступав під керівництвом тренера Роберто Де Дзербі, який перейшов з «Сассуоло» до «Шахтаря» трохи раніше.

«Шахтар» влітку вже уклав контракти з Педріньо з Бенфіки та Лассіною Траоре з «Аякса».