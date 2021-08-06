Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 7 серпня

За медалі Ігор поборються одразу 28 українських спортсменів

В передостанній, п’ятнадцятий день Олімпіади українські спортсмени мають змогу виступити одразу в одинадцяти фіналах. Як їм пощастить – побачимо.

Чи не найбільше наше представництво буде у веслуванні на байдарках і каное – 8 спортсменів. Стільки ж виступатиме в командних змаганнях із артистичного плавання та художньої гімнастики.

У фіналі зі стрибків у висоту змагатимуться одразу три українські легкоатлетки, які входять до десятки найсильніших спортсменок світового рейтингу в цій дисципліні. Борчиня Оксана Лівач, своєю чергою, у втішній сутичці спробує зачепитись за "бронзовий" фінал Олімпіади.

Розклад виступів українців на Олімпіаді 7 серпня

00:00. Легка атлетика: марафон. Дар'я Михайлова, Вікторія Калюжна, Євгенія Прокоф'єва

03:37. Веслування на каное. Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (півфінал, 500 метрів, двійка)

03:44. Веслування на каное. Павло Алтухов, Юрій Вандюк (півфінал, 1000 метрів, одиночка)

04:00. Художня гімнастика. Маріола Боднарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська (кваліфікація, командне багатоборство)

04:00. Стрибки у воду. Олексій Середа (півфінал, вишка, 10 метрів)

04:14. Веслування на байдарках. Марія Повх, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик (півфінал, 500 метрів, четвірка)

05:30. Художня гімнастика. Маріола Боднарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська (кваліфікація, командне багатоборство)

08:36. Сучасне п'ятиборство: плавання. Павло Тимощенко

08:45. Бокс. Олександр Хижняк (фінал, до 75 кг)

09:20. Художня гімнастика. Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична (фінал, індивідуальне багатоборство)

09:45. Сучасне п'ятиборство: фехтування. Павло Тимощенко

09:45. Велоспорт. Олена Старікова (1/8 фінал, спринт)

13:30. Артистичне плавання. Команда, фінал (Марина Алексіїва, Вадислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно)

Не раніше 12:50. Вільна боротьба. Оксана Лівач (втішна сутичка за вихід до «бронзового» фіналу)

13:35. Легка атлетика: стрибки у висоту. Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх (фінал)