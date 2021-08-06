Україна виграла чотирнадцяту медаль Олімпіади

Бронзову нагороду здобув каратист Станіслав Горуна

Збірна України здобула чотирнадцяту нагороду в чотирнадцятий день Ігор у Токіо. Каратист Станіслав Горуна виграв свою групу і достроково став володарем бронзової нагороди. Півфінал проти італійця Луїджі Бузи львів'янин діяв дуже активно, але суперник знаходив "дірки" в його захисти і очко за очком збільшував перевагу. Ближче до завершення Горуна пішов ва-банк і навіть ударом викинув Луїджі з килима. Удар не зарахували, і перемога дісталася Італії - 3:0.

В активі збірної України стало 14 медалей.

Як каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль дивіться тут.

Раніше нагороду здобула веслувальниця Людмила Лузан.

Наймедальнішим для нашої команди виявилося 4 серпня. Тоді збірна України здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.

Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко.

В медальному заліку наша команда піднялася на 36 місце.

Додамо, що у фінал боксерського турніру вийшов Олександр Хижняк і забезпечив собі мінімум друге місце.