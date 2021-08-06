  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Україна опустилася на чотири сходинки в медальному заліку Олімпіади

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юлія Левченко змагатиметься в фіналі стрибунок у висоту - Україна опустилася на чотири сходинки в медальному заліку Олімпіади
    Юлія Левченко змагатиметься в фіналі стрибунок у висоту
    Фото з відкритих джерел

    Піднятися в топ-30 країн наша збірна може вже завтра, коли змагатимуться Хижняк і Магучіх

    «Бронза» Станіслава Горуни стала 14-ю медаллю для збірної України на Іграх у Токіо. Проте суперники виступили краще, відтак наша команда опустилася з 36-го на 40-е місце. Поліпшити результати наша команда може вже завтра, коли в ринг вийде боксер Олександр Хижняк, а в секторі для стрибків у висоту переможця визначать стрибунки у висоту, де Україну представлятимуть Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко і Юлія Левченко.

    Сутичку за бронзову нагороду має змогу провести борчиня Оксана Лівач, а команда синхроністок спробує зберегти третє місце після виконання технічної програми.

    Медальний залік Олімпіади після змагань 6 серпня

    1111

    2222

    333


    Читайте також:

    Теги: Олімпіада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна опустилася на чотири сходинки в медальному заліку Олімпіади