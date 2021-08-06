Україна опустилася на чотири сходинки в медальному заліку Олімпіади

Піднятися в топ-30 країн наша збірна може вже завтра, коли змагатимуться Хижняк і Магучіх

«Бронза» Станіслава Горуни стала 14-ю медаллю для збірної України на Іграх у Токіо. Проте суперники виступили краще, відтак наша команда опустилася з 36-го на 40-е місце. Поліпшити результати наша команда може вже завтра, коли в ринг вийде боксер Олександр Хижняк, а в секторі для стрибків у висоту переможця визначать стрибунки у висоту, де Україну представлятимуть Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко і Юлія Левченко.

Сутичку за бронзову нагороду має змогу провести борчиня Оксана Лівач, а команда синхроністок спробує зберегти третє місце після виконання технічної програми.

Медальний залік Олімпіади після змагань 6 серпня