16-річна Влада Нікольченко принесла Україні першу за чотири роки медаль чемпіонату світу з гімнастики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Медаль, яка ощасливила Владу Нікольченко, її тренерів Ірину Дерюгіну та Ірішу Блохіну, а також всю українську гімнастичну спільноту Instagram Ірини Дерюгіної

Українські художниці не стояли на п’єдесталі з часів Ганни Різатдінової

16-річна українська гімнастка Влада Нікольченко здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу в Баку (Азербайджан).

У кваліфікації вправ з булавами українка показала результат 21,150 бала і посіла четверте місце, однак у фіналі з результатом 22,350 балів обійшла росіянку Аріну Аверіну і піднялася на третю сходинку. Золото дісталося іншій росіянці Діні Аверіній, а срібло – Ліной Ашрам з Ізраїлю.

Відзначимо, що ця медаль є першою нагородою чемпіонату світу в кар'єрі Нікольченко, яка в 2019 році вже підіймалася на п'єдестал чемпіонату Європи (бронза у вправах з булавами) і Європейських ігор (бронзи з булавами і обручем). Також медаль Нікольченко є першою особистою для збірної України з 2015 року, коли Ганна Різатдінова в Штутгарті здобула три бронзи.

Крім булав Нікольченко також кваліфікувалася у фінал вправ зі стрічкою (третє місце в кваліфікації, але четверте в фіналі) і, разом з Христиною Пограничною виступить у фіналі багатоборства.

Чемпіонат світу є кваліфікаційним на Олімпійські ігри-2020. 16 найкращих гімнасток в особистому багатоборстві та п’ять найкращих збірних у командному багатоборстві здобудуть ліцензії для своїх країн.