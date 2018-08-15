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    Ігор Суркіс: Витримали і добилися результату

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    Ігор Суркіс - Ігор Суркіс: Витримали і добилися результату
    Ігор Суркіс

    Тепер «Динамо» потрібно налаштовуватися на наступного суперника

    Президент «Динамо» Ігор Суркіс в ефірі FootballHub поділився емоціями від перемоги над «Славією».

    За його словами, у таких матчах головне – результат, передає dynamomania.com.

    «Ми пройшли далі, і потрібно налаштовуватися на наступного суперника. З чехами по-іншому і бути не могло. «Славія» – силова команда. Фланги і навіси з будь-якої точки. Хлопці молоді. Витримали і добилися результату», - сказав він.

    «Продовжуємо шукати форварда. Сподіваюся, що нам вдасться його знайти. Розуміємо, що з одним Бєсєдіним нам буде дуже важко. Ми взяли Супрягу, але поки він відновиться і почне грати, пройде час. Є Русин, але ми шукаємо форварда, знову ж таки не для кількості, а для якості», - додав Суркіс-молодший.

    «18-го числа, найімовірніше, доведеться якійсь кількості гравців дати відпочити, адже 90 хвилин на такій спеці, у такому темпі й оборонятися, й атакувати – це дуже складно. Потім на нас чекає гра 22-го числа. Так що до гри з наступним суперником потрібно підійти свіжими і добре готовими», - зазначив президент «Динамо».

    Нагадаємо, «Аякс» – останній суперник «Динамо» у боротьбі за путівку у груповий етап Ліги чемпіонів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Ігор Суркіс
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