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    Єдиний здоровий нападник «Динамо» теж травмувався і пропустить останок сезону

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    Беньямін Вербіч грав на вістрі атаки киян через травми Артема Бесєдіна і Франа Соля - Єдиний здоровий нападник «Динамо» теж травмувався і пропустить останок сезону
    Беньямін Вербіч грав на вістрі атаки киян через травми Артема Бесєдіна і Франа Соля
    Укрінформ

    Беньямін Вербіч поїхав на обстеження до Мюнхена

    Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про причини відсутності Беньяміна Вербіча та Дениса Бойка в матчі 26-го туру УПЛ проти ФК «Львів» (1:0).

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    Обидва гравці пропускали поєдинок через травми. Словенський півоборонецьь найближчим часом поїде до Німеччини на медичне обстеження.

    «Обидва гравці не приїхали через медичні показники. Бойко готуватиметься вже до наступного матчу, а Беньямін 2 травня матиме консультацію у Мюнхені або артроскопію. Лише після цього ми знатимемо, на який період наш футболіст може вибути», - розповів Хацкевич.

    Вербіч травмувався в поєдинку 25-го туру УПЛ проти «Шахтаря» (0:0). Словенець залишив поле на 73-й хвилині матчу.

    В нинішньому сезоні 25-річний Вербіч провів 34 матчі за «Динамо», відзначившись 12 голами і 4 результативними передачами.

    «Динамо» посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, відставання від «Шахтаря» складає 7 очок. Наступний матч кияни проведуть 4 травня проти «Олександрії».
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