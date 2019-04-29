Єдиний здоровий нападник «Динамо» теж травмувався і пропустить останок сезону



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Беньямін Вербіч грав на вістрі атаки киян через травми Артема Бесєдіна і Франа Соля Укрінформ

Беньямін Вербіч поїхав на обстеження до Мюнхена

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про причини відсутності Беньяміна Вербіча та Дениса Бойка в матчі 26-го туру УПЛ проти ФК «Львів» (1:0).

Обидва гравці пропускали поєдинок через травми. Словенський півоборонецьь найближчим часом поїде до Німеччини на медичне обстеження.

«Обидва гравці не приїхали через медичні показники. Бойко готуватиметься вже до наступного матчу, а Беньямін 2 травня матиме консультацію у Мюнхені або артроскопію. Лише після цього ми знатимемо, на який період наш футболіст може вибути», - розповів Хацкевич.

Вербіч травмувався в поєдинку 25-го туру УПЛ проти «Шахтаря» (0:0). Словенець залишив поле на 73-й хвилині матчу.

В нинішньому сезоні 25-річний Вербіч провів 34 матчі за «Динамо», відзначившись 12 голами і 4 результативними передачами.

«Динамо» посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, відставання від «Шахтаря» складає 7 очок. Наступний матч кияни проведуть 4 травня проти «Олександрії».