«Динамо» з двома вилученнями перемогло у Львові (відео)



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Віталій Буяльський ВЛАСНО.info

Переможним у гостьовому матчі 26 туру виявився гол Буяльського

«Львів» - «Динамо» (Київ) – 0:1

Гол: Буяльський (24)

«Львів»: Сарнавський, Вісенте, Адамюк, Борзенко, Воронін, Мартан (Кадіна, 46), Сабіно, Ліпе, Алваро (Шина, 69), Педро, Бруно. Тренер – Богдан Блавацький.

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелєв, Андрієвський, Циганков, Буяльський, Де Пена, Русин (Шабанов, 46). Тренер – Олександр Хацкевич.

Попередження: Мартан (26), Сабіно (48), Педро (70, 75) – Русин (7), Шабанов (51), Шепелєв (59), Циганков (73).

Вилучення: Педро (75) – Бурда (19), Кендзьора (75).

Судді: Пасхал – Висоцький, Жуков, Омельченко.

28 квітня. Львів. Стадіон «Україна». 19:30

Господарі з початком зустрічі потурбували гостей кількома небезпечними випадами на важкому від дощу полі. Уже на 7-й хвилині гості отримали перше попередження – Русин грубо зупиняв суперника в підкаті.

А на 19-й хвилині кияни взагалі отримали нокдаун. Бурда майже на межі карного звалив Педро. Гості залишилися в меншості.

Однак динамівці майже одразу відкрили рахунок. Буяльський скористався передачею від Шепелеєва, прорвався до воріт під кутом та перекинув голкіпера.

Гол Буяльського

За 10 хвилин м’яч побував у сітці воріт Бущана. Однак ще до того арбітр зафіксував офсайд у Ліпе.

Господарі наполегливо намагалися використати чисельну перевагу. Біля воріт Бущана періодично спалахували пожежі, та м’яч вперто не йшов у сітку.

Натомість новачок киян Де Пена відзначився. Втім з очевидного офсайду.

Ще більше становище гостей ускладнилося, коли на 75-й хвилині за відмашку вилучили Кендзьору.

Однак у господарів також залишив поле Педро. Він отримав другий «гірчичник» за провокування подальшого конфлікту в епізоді з Кендзьорою.

До кінця ігрового часу рахунок так і не змінився. То ж кияни зберегли 7 очків відставання від "Шахтаря", який очолює турнірну таблицю. "Львів" залишається на останньому місці чемпіонскої шістки.