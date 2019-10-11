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    Євро-2020: усі результати 11 жовтня

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    Португалія розбила Люксембург&nbsp; - Євро-2020: усі результати 11 жовтня
    Португалія розбила Люксембург 
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    Зіграно чергові матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи

    Національні збірні з футболу зіграли 11 жовтня чергові матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року.

    Зокрема в нашій групі В збірна Португалії, яка переслідує Україну, здолала вдома спротив Люксембурга, позбавивши його навіть теоретичних шансів на кваліфікацію.  

    Франція лише завдяки реалізованому Жиру пенальті здобула перемогу в Ісландії.

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    Туреччині пощастило забити єдиний м’яч проти Албанії аж на останній хвилині.

    Група А
    Чехія – Англія – 2:1
    Голи: 0:1 – Кейн (5, з пенальті). 1:1 – Брабец (9). 2:1 – Ондрашек (85)

    Чорногорія – Болгарія – 0:0

    Становище команд: Англія – 12, Чехія – 12, Косово – 8, Чорногорія – 3, Болгарія - 3

    Група В
    Україна – Литва – 2:0

    Португалія – Люксембург – 3:0
    Голи: 1:0 – Бернардо Сілва (16). 2:0 – Кріштіану Роналду (65). 3:0 – Гонсалу Гуедеш (89)

    Становище команд: Україна – 16, Португалія – 11, Сербія – 7, Люксембург – 4, Литва – 1

    Група Н
    Туреччина – Албанія – 1:0
    Гол: 1:0 – Дженк Тосун (90)

    Ісландія – Франція – 0:1
    Гол: 0:1 – Жиру (66, з пенальті)

    Андорра – Молдова – 1:0
    Гол: 1:0 – Валес (63)

    Становище команд: Туреччина – 18, Франція – 18, Ісландія – 12, Албанія – 9, Андорра – 3, Молдова – 3

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