Євро-2020: усі результати 11 жовтня



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Португалія розбила Люксембург Твіттер

Зіграно чергові матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи

Національні збірні з футболу зіграли 11 жовтня чергові матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року.

Зокрема в нашій групі В збірна Португалії, яка переслідує Україну, здолала вдома спротив Люксембурга, позбавивши його навіть теоретичних шансів на кваліфікацію.

Франція лише завдяки реалізованому Жиру пенальті здобула перемогу в Ісландії.

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Туреччині пощастило забити єдиний м’яч проти Албанії аж на останній хвилині.

Група А

Чехія – Англія – 2:1

Голи: 0:1 – Кейн (5, з пенальті). 1:1 – Брабец (9). 2:1 – Ондрашек (85)

Чорногорія – Болгарія – 0:0

Становище команд: Англія – 12, Чехія – 12, Косово – 8, Чорногорія – 3, Болгарія - 3

Група В

Україна – Литва – 2:0

Португалія – Люксембург – 3:0

Голи: 1:0 – Бернардо Сілва (16). 2:0 – Кріштіану Роналду (65). 3:0 – Гонсалу Гуедеш (89)

Становище команд: Україна – 16, Португалія – 11, Сербія – 7, Люксембург – 4, Литва – 1

Група Н

Туреччина – Албанія – 1:0

Гол: 1:0 – Дженк Тосун (90)

Ісландія – Франція – 0:1

Гол: 0:1 – Жиру (66, з пенальті)

Андорра – Молдова – 1:0

Гол: 1:0 – Валес (63)

Становище команд: Туреччина – 18, Франція – 18, Ісландія – 12, Албанія – 9, Андорра – 3, Молдова – 3