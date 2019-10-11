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    Україна перемогла Литву і знаходиться в кроці від Євро-2020

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    Руслан Малиновський зробив дубль - Україна перемогла Литву і знаходиться в кроці від Євро-2020
    Руслан Малиновський зробив дубль
    ФФУ

    Наша збірна здобула п'яту перемогу у шести матчах

    Національна збірна України з футболу здобула свою п'яту перемогу у шести матчах відбірної кампанії чемпіонату Європи-2020. У Харкові підопічні Андрія Шевченка впевнено переграли аутсайдерів з Литви.

    Чемпіонат Європи-2020. Відбірний турнір. Група В

    Україна – Литва – 2:0

    Голи: 1:0 – Руслан Малиновський (30). 2:0 - Руслан Малиновський (58)

    Україна: Андрій П’ятов (к) – Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Едуард Соболь – Тарас Степаненко (Сергій Сидорчук, 73) – Андрій Ярмоленко (Віктор Циганков, 65), Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Марлос (Коноплянка, 59) – Жуніор Мораєш. Тренер – Андрій Шевченко

    Литва: Черняускас – Міколюнас (к), Климавічюс, Ґірдвайніс, Андрюшкевічюс (Домантас Шимкус, 62) – Модестас Воробйовас, Овідіюс Вербіцкас – Арвідас Новіковас, Жулпа, Ґолубіцкас (Ласіцкас, 73) – Лаукжеміс (Дейвідас Матулевічюс, 77). Тренер – Вальдас Урбонас

    Судді: Гаральд Лехнер – Гайденрайх, Кольбіч (усі – Австрія)

    Попередження: Тарас Степаненко (56) - Арвідас Новіковас (54), Жулпа (57)

    11 жовтня. Харків. ОСК «Металіст»

    З перших хвилин перевага українців була тотальною. Вже в перших 15 хвилин господарі втратили три ідеальних нагоди відзначитися: зі зручних позицій промахнулися Жуніор Мораєш, Тарас Степаненко і Олександр Зінченко.

    Врешті, не спромігшись на швидкий м’яч, наші футболісти відкрили рахунок на 30-й хвилині. Руслан Малиновський, обігравшись у стінку з Мораєшем, прошив Вітаутаса Черняускаса ударом низом – 1:0.

    Невдовзі після того в поперечину влучив Андрій Ярмоленко. Але на перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів. Збільшили перевагу наші футболісти вже в другому таймі. Подвоїв рахунок ударом зі штрафного той же Малиновський. Надалі наша команда грала спокійніше, хоча нагоди забити втретє й були.

    Зупинити Україну на шляху до фінальної частини Євро-2020 тепер може тільки диво. Для цього українцям спершу треба програти 14 жовтня у Києві чинним чемпіонам Європи португальцям, які сьогодні перемогли Люксембург, а в заключному турі поступитися з різницею мінімум у шість м’ячів сербам.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Євро-2020 Олександр Зінченко Євген Коноплянка Віктор Циганков Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Андрій П'ятов Сергій Сидорчук Руслан Малиновський Сергій Болбат Сергій Кривцов Марлос Микола Матвієнко Едуард Соболь Вітаутас Черняускас Овідіюс Вербіцкас Модестас Воробйовас Саулюс Міколюнас Паулюс Ґолубіцкас Вальдас Урбонас Едвінас Ґірдвайніс Домантас Шимкус Кароліс Лаукжеміс Арвідас Новіковас Лінас Климавічюс Вітаутас Андрюшкевічюс Артурас Жулпа Юстас Ласіцкас Дейвідас Матулевічюс
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