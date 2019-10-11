Україна перемогла Литву і знаходиться в кроці від Євро-2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Малиновський зробив дубль ФФУ

Наша збірна здобула п'яту перемогу у шести матчах

Національна збірна України з футболу здобула свою п'яту перемогу у шести матчах відбірної кампанії чемпіонату Європи-2020. У Харкові підопічні Андрія Шевченка впевнено переграли аутсайдерів з Литви.

Чемпіонат Європи-2020. Відбірний турнір. Група В

Україна – Литва – 2:0

Голи: 1:0 – Руслан Малиновський (30). 2:0 - Руслан Малиновський (58)

Україна: Андрій П’ятов (к) – Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Едуард Соболь – Тарас Степаненко (Сергій Сидорчук, 73) – Андрій Ярмоленко (Віктор Циганков, 65), Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Марлос (Коноплянка, 59) – Жуніор Мораєш. Тренер – Андрій Шевченко

Литва: Черняускас – Міколюнас (к), Климавічюс, Ґірдвайніс, Андрюшкевічюс (Домантас Шимкус, 62) – Модестас Воробйовас, Овідіюс Вербіцкас – Арвідас Новіковас, Жулпа, Ґолубіцкас (Ласіцкас, 73) – Лаукжеміс (Дейвідас Матулевічюс, 77). Тренер – Вальдас Урбонас

Судді: Гаральд Лехнер – Гайденрайх, Кольбіч (усі – Австрія)

Попередження: Тарас Степаненко (56) - Арвідас Новіковас (54), Жулпа (57)

11 жовтня. Харків. ОСК «Металіст»

З перших хвилин перевага українців була тотальною. Вже в перших 15 хвилин господарі втратили три ідеальних нагоди відзначитися: зі зручних позицій промахнулися Жуніор Мораєш, Тарас Степаненко і Олександр Зінченко.

Врешті, не спромігшись на швидкий м’яч, наші футболісти відкрили рахунок на 30-й хвилині. Руслан Малиновський, обігравшись у стінку з Мораєшем, прошив Вітаутаса Черняускаса ударом низом – 1:0.

Невдовзі після того в поперечину влучив Андрій Ярмоленко. Але на перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів. Збільшили перевагу наші футболісти вже в другому таймі. Подвоїв рахунок ударом зі штрафного той же Малиновський. Надалі наша команда грала спокійніше, хоча нагоди забити втретє й були.

Зупинити Україну на шляху до фінальної частини Євро-2020 тепер може тільки диво. Для цього українцям спершу треба програти 14 жовтня у Києві чинним чемпіонам Європи португальцям, які сьогодні перемогли Люксембург, а в заключному турі поступитися з різницею мінімум у шість м’ячів сербам.