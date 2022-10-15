Європейські ігри-2023. Стало відомо, чи допустять Росію та Білорусь

Європейські ігри відбудуться з 21 червня по 2 липня 2023 року у Польщі

Усе частіше лунають заклики повернути представників Росії та Білорусі до міжнародних змагань

Організатори Європейських ігор 2023 року, які проходитимуть у Польщі, не планують допускати до участі в них Росію та Білорусь. Про це повідомив президент Європейського олімпійського комітету Спірос Капралос на пресконференції у Польщі, передає пресслужба ЄОК.

«Я знаю, що це питання турбує багатьох із вас. Тому я повинен чітко відповісти: за нинішніх обставин участь російських і білоруських спортсменів неможлива», – заявив президент ЄОК.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України Міжнародний олімпійський комітет закликав організаторів не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, а також утриматись від проведення турнірів на їхніх територіях. Виключенням стали теніс та велоспорт, де росіянам та білорусам дозволили змагатися на умовах нейтралітету.

З часом все частіше почали лунали заклики повернути представників Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

Міжнародна федерація боксу (IBA) повідомила, що поверне до участі у змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі, бо начебто зберігає «політичний нейтралітет».

Президент МОК Томас Бах заявив про можливість повернення білоруських й російських спортсменів, які засуджують війну на території України.

Європейські ігри відбудуться з 21 червня по 2 липня 2023 року у Польщі. Близько 7 тис. спортсменів змагатимуться у 25 видах спорту, з яких 18 є олімпійськими.