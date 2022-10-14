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П’ять країн ЄС хочуть синхронізувати санкції проти Білорусі та Росії, – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
П’ять країн ЄС хочуть синхронізувати санкції проти Білорусі та Росії, – ЗМІ
У Євросоюзі пропонують синхронізувати санкції проти Росії та Білорусі
фото ілюстративне

Країни пропонують внести до нового пакету санкцій проти РФ заборону на імпорт діамантів з Росії

Польща, Литва, Естонія, Латвія та Ірландія пропонують запровадити проти Білорусі всі санкції, які були застосовані щодо РФ. Про це повідомляє PolskieRadio.

За даними видання, така ініціатива про синхронізацію обмежень міститься у пропозиціях до дев'ятого пакету антиросійських санкцій, які направили до Єврокомісії п'ять вищезазначених держав.

При цьому в PolskieRadio зазначають, що питання застосування до Білорусі всіх санкцій, які були задіяні щодо РФ, уже деякий час обговорюють у Брюсселі. За допомогою такої ініціативи хочуть якомога сильніше вдарити по білоруській економіці, змусити режим у Мінську припинити допомогу Москві та запобігти обходу санкцій з боку росіян.

Одностайна підтримка такого рішення серед країн-членів ЄС все ще залишається під сумнівом.

Також, як зазначає видання, країни пропонують внести до нового пакету санкцій проти РФ заборону на імпорт діамантів з Росії, заборону використання антивірусного програмного забезпечення Kaspersky в ЄС, заборону продажу нерухомості росіянам і відключення банків країни-агресора від системи SWIFT.

Нагадаємо, 6 жовтня у зв’язку з ескалацією агресивної війни Росії проти України та незаконною анексією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України Європейський Союз запровадив новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Відповідний пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на морське транспортування російської нафти для третіх країн і подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн.

Читайте також: Потрібні справжні санкції щодо Росії, а не «танці»
Теги: росія Україна Польща санкції Литва Латвія Ірландія імпорт Естонія

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