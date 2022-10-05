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Федерація боксу скасувала санкції проти РФ та Білорусі: причина обурює

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Федерація боксу скасувала санкції проти РФ та Білорусі: причина обурює
Поки українців вбивають, IBA вирішила оголосити «політичний нейтралітет» 
фото з відкритих джерел

Організація вважає, що спорт буцімто «поза політикою»

Міжнародна федерація боксу (IBA) повідомила, що поверне до участі у змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі, бо начебто зберігає «політичний нейтралітет». Про це повідомляється на сайті організації 

«IBA глибоко переконана, що політика не повинна мати жодного впливу на спорт. Всі спортсмени мають бути в рівних умовах. Федерація закликає до миру та залишається миротворцем у будь-яких конфліктах. Більш того, IBA має обов'язок забезпечити рівне ставлення до спортсменів та офіційних осіб на змаганнях, незважаючи на те, якої вони національності чи де проживають», – йдеться в заяві.

У IBA наголосили, що організація зберігатиме «політичний нейтралітет». Окрім спортсменів, до змагань відтепер допускатимуть і російських, і білоруських офіційних осіб, зокрема суддів.

Нагадаємо, санкції були впроваджені у відповідь на повномасштабну війну проти України. Вони полягали в недопуску представників збірних Росії та Білорусі до змагань. У липні Україна закликала міжнародних партнерів заборонити росіянам та білорусам виступати на спортивних змаганнях навіть під нейтральними прапорами. Однак у вересні президент IBA, росіянин Умар Крємльов, закликав навпаки скасувати санкції.  

Наприкінці вересня IBA заборонила українським боксерам виступати під державним прапором на юніорському чемпіонаті Європи. Вони братимуть участь під прапором IBA. 

Як повідомлялося, Міжнародна асоціація боксу (IBA) переглядає свою систему оцінки суддів та позбавляється фінансової залежності від «Газпрому».

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Теги: бокс спорт санкції президент політика нейтралітет

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