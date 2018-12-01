Камерун втратив право на проведення Кубку африканських націй-2019
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Фото взяте з сайту korrespondent.net
КАН-2019 не відбудеться у Камеруні, як раніше було заплановано
Конфедерація футболу Африки (CAF) скасувала своє рішення щодо проведення турніру у Камеруні.
Про це повідомляє Associated Press.
Це зроблено через значну затримку у будівництві об'єктів для турніру.
Крім того, у CAF стурбовані напругою, яка зростає у Камеруні через виступи англомовних сепаратистів на південному заході та північному заході країни.
Охочі провести Кубок Африки, який відбудеться у червні, повинні подати заявку до кінця грудня.
Головним претендентом вважається Марокко.
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Джерело: football24.ua