Камерун втратив право на проведення Кубку африканських націй-2019



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Фото взяте з сайту korrespondent.net

КАН-2019 не відбудеться у Камеруні, як раніше було заплановано

Конфедерація футболу Африки (CAF) скасувала своє рішення щодо проведення турніру у Камеруні.

Про це повідомляє Associated Press.

Це зроблено через значну затримку у будівництві об'єктів для турніру.

Крім того, у CAF стурбовані напругою, яка зростає у Камеруні через виступи англомовних сепаратистів на південному заході та північному заході країни.

Охочі провести Кубок Африки, який відбудеться у червні, повинні подати заявку до кінця грудня.

Головним претендентом вважається Марокко.

Джерело: football24.ua