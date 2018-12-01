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    Камерун втратив право на проведення Кубку африканських націй-2019

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    Фото взяте з сайту&nbsp;korrespondent.net - Камерун втратив право на проведення Кубку африканських націй-2019
    Фото взяте з сайту korrespondent.net

    КАН-2019 не відбудеться у Камеруні, як раніше було заплановано

    Конфедерація футболу Африки (CAF) скасувала своє рішення щодо проведення турніру у Камеруні.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Це зроблено через значну затримку у будівництві об'єктів для турніру.

    Крім того, у CAF стурбовані напругою, яка зростає у Камеруні через виступи англомовних сепаратистів на південному заході та північному заході країни.

    Охочі провести Кубок Африки, який відбудеться у червні, повинні подати заявку до кінця грудня.

    Головним претендентом вважається Марокко.

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    Джерело: football24.ua

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