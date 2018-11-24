КОНМЕБОЛ пропонує ФІФА проводити чемпіонат світу кожні два роки



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Алегандро Домінгес Фото взяте з сайту euronews.com

З відповідною заявою виступив президент організації

Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) запропонувала ФІФА проводити чемпіонат світу з футболу раз на два роки, повідомив президент організації Алегандро Домінгес. На даний момент світовий чемпіонат проводиться раз на чотири роки.

«Ми завжди будемо підтримувати ідею, яку ми запропонували ФІФА - проводити чемпіонат світу кожні два роки, а не раз на чотири, - цитує Домінгеса The Independent. - Замість того, щоб проводити Лігу націй між турнірами, ми можемо грати щороку. Чемпіонат світу - це турнір для всіх.

Якщо ми поміняємо формат, то багато хто зможе зіграти на чемпіонаті світу чотири рази за кар'єру, а не два, наприклад. Ми бачимо таку можливість і запропонували ФІФА, щоб вони прийняли рішення, чи буде це глобальна Ліга націй або чемпіонат світу кожні два роки. З економічної точки зору я вважаю, що ФІФА могла б заробити гроші, аби дати більше допомогти іншим».

Раніше повідомлялося, що ФІФА розглядає можливість проведення глобальної Ліги націй і клубного чемпіонату світу у розширеному форматі.

Джерело: Динамомания