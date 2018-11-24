  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    КОНМЕБОЛ пропонує ФІФА проводити чемпіонат світу кожні два роки

    • Розсилка
    Алегандро Домінгес - КОНМЕБОЛ пропонує ФІФА проводити чемпіонат світу кожні два роки
    Алегандро Домінгес
    Фото взяте з сайту euronews.com

    З відповідною заявою виступив президент організації

    Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) запропонувала ФІФА проводити чемпіонат світу з футболу раз на два роки, повідомив президент організації Алегандро Домінгес. На даний момент світовий чемпіонат проводиться раз на чотири роки.

     «Ми завжди будемо підтримувати ідею, яку ми запропонували ФІФА - проводити чемпіонат світу кожні два роки, а не раз на чотири, - цитує Домінгеса The Independent. - Замість того, щоб проводити Лігу націй між турнірами, ми можемо грати щороку. Чемпіонат світу - це турнір для всіх.

    Якщо ми поміняємо формат, то багато хто зможе зіграти на чемпіонаті світу чотири рази за кар'єру, а не два, наприклад. Ми бачимо таку можливість і запропонували ФІФА, щоб вони прийняли рішення, чи буде це глобальна Ліга націй або чемпіонат світу кожні два роки. З економічної точки зору я вважаю, що ФІФА могла б заробити гроші, аби дати більше допомогти іншим».

    Раніше повідомлялося, що ФІФА розглядає можливість проведення глобальної Ліги націй і клубного чемпіонату світу у розширеному форматі.

    Читайте також: Реал може в січні купити Кавані.

    Джерело: Динамомания

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА чемпіонат світу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ