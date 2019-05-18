Канадський хокеїст Манта закинув найкрасивішу шайбу чемпіонату світу-2019 (відео)



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Ентоні Манта потішив не лише результативною, але й красивою грою thestar.com

Таких шедеврів на цьому турнірі ще не було

У ці хвилини збірна Канади громить німців на чемпіонаті світу з хокею. У середині третього періоду підопічні Алена Віньо ведуть 8:1. Хет-трик у цій зустрічі зробив Марк Стоун.

Але на найбільшу увагу заслуговує п'ята шайба у виконанні автора дублю Ентоні Манти. Настільки красивих голів на цьому чемпіонаті здається, ще не було. Навіть з урахуванням ефектної шайби фінського діаманта Каапо Какко у ворота данців.

Нагадаємо, до що до матчу з канадцями німці виграли всі чотири поєдинки на чемпіонаті світу-2019.