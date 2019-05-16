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    Диво-гол Какко допоміг Фінляндії зламати Данію на чемпіонаті світу з хокею

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    Так виглядає черговий шедевр від Каапо Какко - Диво-гол Какко допоміг Фінляндії зламати Данію на чемпіонаті світу з хокею
    Так виглядає черговий шедевр від Каапо Какко
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    Фаворит здобув несподівано важку перемогу

    Збірна Фінляндії здобула нелегку перемогу над Данією в матчі четвертого туру групового турніру 83-го чемпіонату світу з хокею.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів

    Фінляндія — Данія — 3:1 (0:0, 1:1, 1:0)

    Шайби: 0:1 — Мортен Мадсен (Ніклас Єнсен, Лаурідсен, - більш.), 21:49. 1:1 — Какко (Мікко Лехтонен), 25:49. 2:1 — Сакарі Маннінен (Раяла, Мікко Лехтонен), 34:19. 3:1 — Гаррі Песонен (Какко), 51:07

    Воротарі: Ланкінен — Себастьян Дам

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    Кидки: 37 (14 + 12 + 11) — 26 (2 + 12 + 8)
    Штраф: 10 (2+ 6 + 2) — ? (4 + 0 + 6)

    16 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 4 812 глядачів

    Данці повели в рахунку на початку другого періоду, реалізувавши більшість. Фіни відігралися доволі швидко завдяки ефектному індивідуальному проходу 18-річного Каапо Какко. Пройшовши через півмайданчика, юний нападник зімітував бажання зміститись за ворота, а сам в останню мить загальмував і просунув шайбу за спиною голкіпера в сітку. Цей гол став для Какко шостим на турнірі. 

    Фінляндія - Данія. Ефектна шайба Каапо Какко

    А ще через дев’ять хвилин Сакарі Маннінен вивів фінів уперед. У заключному періоді Суомі ситуацію контролювали і довели матч до перемоги.

    Фіни виграли три матчі з чотирьох. Уже завтра, 17 травня о 17:15 вони гратимуть з аутсайдерами з Великобританії, які всі чотири матчі програли. Данія з двома перемогами і двома поразками продовжить боротися за плей-оф у матчі зі збірною США 18 травня. Американці, так само як фіни, виграли три матчі з чотирьох. Лідирує в групі А Німеччина — чотири перемоги.

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