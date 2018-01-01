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    «Карпати» мають тиждень, щоб подбати про зняття штрафних санкцій

    Про це розповів виконавчий директор української Прем’єр-ліги Євген Дикий
    Незважаючи на трансферний бан, ФК «Карпати» продовжують підписувати новачків. Спочатку «зелено-білі» зміцнили свої ряди грузинським захисником Нікою Сандохадзе, який вже встиг зіграти у кількох контрольних матчах на зборі у Туреччині. Після цього львів'яни узаконили свої відносини ще з двома легіонерами - колумбійськими
    • Сьогодні, 07:28
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    Новачки львів'ян. Фото ФК &laquo;Карпати&raquo;
    Новачки львів'ян. Фото ФК «Карпати»

    Про це розповів виконавчий директор української Прем’єр-ліги Євген Дикий

    Незважаючи на трансферний бан, ФК «Карпати» продовжують підписувати новачків.

    Спочатку «зелено-білі» зміцнили свої ряди грузинським захисником Нікою Сандохадзе, який вже встиг зіграти у кількох контрольних матчах на зборі у Туреччині.

    Після цього львів'яни узаконили свої відносини ще з двома легіонерами - колумбійськими нападниками Джонатаном Бедоєю та Маурісіо Кортесом.

    «Так, я в курсі, що за рішенням КДК ФФУ до «Карпат» через борги перед колишнім гравцем Володимиром Гудимою були застосовані штрафні санкції», - сказав виконавчий директор Прем’єр-ліги Євген Дикий.

    «Знаю, що у «Карпат» була можливість оскаржити цей вердикт. До речі, ми збираємося звернутися у ФФУ, щоб отримати роз'яснення з приводу деяких деталей цієї справи. Поки ж ніхто не забороняв «Карпатам» проявляти активність на трансферному ринку», - додав він.

    «От тільки до 8 лютого, коли «Карпати» повинні заявитися на другу частину сезону, їм потрібно подбати про зняття штрафних санкцій», - цитує Дикого «Команда1».

    Нагадаємо, «Карпати» на турецьких зборах у крайньому спарингу поступилися польському клубу.

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