«Карпати» мають тиждень, щоб подбати про зняття штрафних санкцій

Про це розповів виконавчий директор української Прем’єр-ліги Євген Дикий

Незважаючи на трансферний бан, ФК «Карпати» продовжують підписувати новачків. Спочатку «зелено-білі» зміцнили свої ряди грузинським захисником Нікою Сандохадзе, який вже встиг зіграти у кількох контрольних матчах на зборі у Туреччині. Після цього львів'яни узаконили свої відносини ще з двома легіонерами - колумбійськими



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Новачки львів'ян. Фото ФК «Карпати»

Про це розповів виконавчий директор української Прем’єр-ліги Євген Дикий

Незважаючи на трансферний бан, ФК «Карпати» продовжують підписувати новачків.

Спочатку «зелено-білі» зміцнили свої ряди грузинським захисником Нікою Сандохадзе, який вже встиг зіграти у кількох контрольних матчах на зборі у Туреччині.

Після цього львів'яни узаконили свої відносини ще з двома легіонерами - колумбійськими нападниками Джонатаном Бедоєю та Маурісіо Кортесом.

«Так, я в курсі, що за рішенням КДК ФФУ до «Карпат» через борги перед колишнім гравцем Володимиром Гудимою були застосовані штрафні санкції», - сказав виконавчий директор Прем’єр-ліги Євген Дикий.

«Знаю, що у «Карпат» була можливість оскаржити цей вердикт. До речі, ми збираємося звернутися у ФФУ, щоб отримати роз'яснення з приводу деяких деталей цієї справи. Поки ж ніхто не забороняв «Карпатам» проявляти активність на трансферному ринку», - додав він.

«От тільки до 8 лютого, коли «Карпати» повинні заявитися на другу частину сезону, їм потрібно подбати про зняття штрафних санкцій», - цитує Дикого «Команда1».

Нагадаємо, «Карпати» на турецьких зборах у крайньому спарингу поступилися польському клубу.