«Карпати» підсилилися молодим грузинським захисником
- Сьогодні, 09:17
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До Львова переїхав оборонець грузинської команди «Самтредія»
«Зелено-білі» поповнили свій склад 23-річним грузинським захисником Нікою Сандохадзе.
Останньою командою оборонця-гренадера була грузинська «Самтредія», з якою Ніка ставав чемпіоном країни.
Контракт із новачком розраховано на два з половиною роки, інформує офіційний сайт «Карпат».
Сандохадзе народився 20 лютого 1994 року у Тбілісі (Грузія). Вихованець тбіліського «Динамо». Виступав за «Торпедо» (Кутаїсі, Грузія), «Локомотив» (Тбілісі, Грузія) та «Самтредію».
Викликався до юнацької та молодіжної збірних Грузії, учасник Євро-2013 (U-19). Брав участь у кваліфікаційних раундах Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
У складі «Самтредіі» ставав чемпіоном Грузії, вигравав срібні та бронзові медалі першості. Володар суперкубка Грузії.
Нагадаємо, Маркевич спростував чутки про переговори з «Карпатами».