«Карпати» підсилилися молодим грузинським захисником

До Львова переїхав оборонець грузинської команди «Самтредія»

«Зелено-білі» поповнили свій склад 23-річним грузинським захисником Нікою Сандохадзе. Останньою командою оборонця-гренадера була грузинська «Самтредія», з якою Ніка ставав чемпіоном країни. Контракт із новачком розраховано на два з половиною роки, інформує офіційний сайт «Карпат». Сандохадзе народився 20