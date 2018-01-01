  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Карпати» підсилилися молодим грузинським захисником

    До Львова переїхав оборонець грузинської команди «Самтредія»
    «Зелено-білі» поповнили свій склад 23-річним грузинським захисником Нікою Сандохадзе. Останньою командою оборонця-гренадера була грузинська «Самтредія», з якою Ніка ставав чемпіоном країни. Контракт із новачком розраховано на два з половиною роки, інформує офіційний сайт «Карпат». Сандохадзе народився 20
    • Сьогодні, 09:17
    • Розсилка
    Ніка Сандохадзе. Фото ФК &laquo;Карпати&raquo;
    Ніка Сандохадзе. Фото ФК «Карпати»

    До Львова переїхав оборонець грузинської команди «Самтредія»

    «Зелено-білі» поповнили свій склад 23-річним грузинським захисником Нікою Сандохадзе.

    Останньою командою оборонця-гренадера була грузинська «Самтредія», з якою Ніка ставав чемпіоном країни.

    Контракт із новачком розраховано на два з половиною роки, інформує офіційний сайт «Карпат».

    Сандохадзе народився 20 лютого 1994 року у Тбілісі (Грузія). Вихованець тбіліського «Динамо». Виступав за «Торпедо» (Кутаїсі, Грузія), «Локомотив» (Тбілісі, Грузія) та «Самтредію».

    Викликався до юнацької та молодіжної збірних Грузії, учасник Євро-2013 (U-19). Брав участь у кваліфікаційних раундах Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

    У складі «Самтредіі» ставав чемпіоном Грузії, вигравав срібні та бронзові медалі першості. Володар суперкубка Грузії.

    Нагадаємо, Маркевич спростував чутки про переговори з «Карпатами».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ