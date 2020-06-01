«Карпати» не заплатили зарплати легіонерові. Той пробачати не збирається



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Тім Голл хоче, щоб «Карпати» до нього ставилися так, як ставився до своїх обов'язків він Фото - ФК «Карпати»

Тім Голл вже розірвав співпрацю з львів’янами

Люксембурзький екс-оборонець львівських «Карпат» Тім Голл розповів, чому він пішов з українського клубу.

«Не хочу розповідати про конкретні причини рішення покинути «Карпати», бо вдячний клубу за можливість, яку він мені надав. В Україні і без того всі знають, в якій ситуації перебуває команда. Все інше – приватна інформація моїх стосунків з клубом.

Можу тільки сказати, що ми не досягли згоди. У мене були деякі умови в ситуації, що склалася, а вони це не прийняли. Я порадився з агентом і адвокатом, після чого вирішив не повертатися. Зараз думаю тільки про пошук клубу, а не про борги по зарплаті. Подивимося, можливо, ми вирішимо це питання спокійно, а, можливо, і ні. Це вже не залежить від мене.

Я не можу просто пробачити свою зарплату, яку чесно відпрацював. Є правила, які потрібно поважати. Як і я поважав вимоги до мене за контрактом. Це професійне ставлення і до тренувань, і до матчів. Звичайно, хотілося, щоб і вони виконали свої зобов'язання», - сказав Голл в ефірі програми Yellow на телеканалі «Футбол».

Нагадаємо, що «Карпати» також залишив інший люксембурзький легіонер Марвін Мартінс. А команда так і не вийшла з карантину через те, що в її таборі виявили трьох гравців, інфікованих Covid-19. Правда, керувалися львів’яни результатами тестів з несертифікованої лабораторії.