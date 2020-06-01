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    Covid-19 у гравців «Карпат» виявили у неакредитованій лабораторії

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    Львівські&nbsp;&laquo;Карпати&raquo;&nbsp; продовжують дивувати - Covid-19 у гравців «Карпат» виявили у неакредитованій лабораторії
    Львівські «Карпати»  продовжують дивувати
    Фото - ФК «Карпати»

    Рішення про скасування матчу 24-го туру УПЛ приймалося на основі неофіційних даних?

    Тести на коронавірус, який виявили у трьох гравців львівських «Карпат» та персоналу клубу, проводилися в неакредитованій лабораторії. Про це повідомляє «Футбол 24».

    Відповідно, рішення про скасування матчу 24-го туру української Прем’єр-ліги «Карпати» – «Маріуполь» могло бути ухвалене на підставі неофіційних даних. Дирекція Ліги буде ухвалювати рішення щодо долі матчу після того, як будуть відомі результати повторного тестування.

    Нагадаємо, напередодні кілька гравців «зелено-білих» здали позитивний тест на коронавірус, після чого «Карпати» пішли на самоізоляцію.

    При цьому новоспечений президент львівського клубу Олег Смалійчук відповів тим, хто сумнівався у правдивості інформації з табору «Карпат», різко: «Ми згідні на технічну поразку. Ми закликаємо не зупиняти чемпіонат. Ми творили нашу історію тільки на футбольних полях. Хочу нагадати авторам теорій змов, любителям порпатися в брудних трусах і договірняків в кабінетах: Ми – «Карпати». Ви – гі*но! Ми нікому не дозволимо паплюжити імідж нашого клубу».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» ФК Карпати Олег Смалійчук коронавірус
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