Covid-19 у гравців «Карпат» виявили у неакредитованій лабораторії



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Львівські «Карпати» продовжують дивувати Фото - ФК «Карпати»

Рішення про скасування матчу 24-го туру УПЛ приймалося на основі неофіційних даних?

Тести на коронавірус, який виявили у трьох гравців львівських «Карпат» та персоналу клубу, проводилися в неакредитованій лабораторії. Про це повідомляє «Футбол 24».

Відповідно, рішення про скасування матчу 24-го туру української Прем’єр-ліги «Карпати» – «Маріуполь» могло бути ухвалене на підставі неофіційних даних. Дирекція Ліги буде ухвалювати рішення щодо долі матчу після того, як будуть відомі результати повторного тестування.

Нагадаємо, напередодні кілька гравців «зелено-білих» здали позитивний тест на коронавірус, після чого «Карпати» пішли на самоізоляцію.

При цьому новоспечений президент львівського клубу Олег Смалійчук відповів тим, хто сумнівався у правдивості інформації з табору «Карпат», різко: «Ми згідні на технічну поразку. Ми закликаємо не зупиняти чемпіонат. Ми творили нашу історію тільки на футбольних полях. Хочу нагадати авторам теорій змов, любителям порпатися в брудних трусах і договірняків в кабінетах: Ми – «Карпати». Ви – гі*но! Ми нікому не дозволимо паплюжити імідж нашого клубу».