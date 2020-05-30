Стали відомими прізвища футболістів «Карпат», які захворіли коронавірусом



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Владиславові Дубинчаку (в зеленій формі) зараз не до футболу Фото - Іван Вербицький

Загалом підтвердилася інформація про трьох інфікованих гравців

Грузинський оборонець Андро Ґіорґадзе, фланговий захисник Владислав Дубинчак і один із воротарів команди – ці футболісти львівських «Карпат», за інформацією телеканалу «Футбол», захворіли на коронавірус.

Інформація про позитивні тести львівських футболістів з’явилася трохи більше, ніж за добу до матчу 24-го туру української Прем’єр-ліги, в якому «Карпати» мали приймати «Маріуполь». Азовці дізналися інформацію на шляху до Міста Лева, куди добиралися, згідно з медичним протоколом, на трьох автобусах.

Матч «Карпати» - «Маріуполь» вже перенесено на невизначений термін. Усі інфіковані футболісти, а також один із працівників ФК «Карпати» закриті на самоізоляцію. Стан їхнього здоров’я, за інформацією джерела з самого клубу, цілком задовільний.

Також напередодні виїзду до Львова тести на коронавірус здали футболісти «Маріуполя». Всі вони виявилися негативними.

Коронавірус в Україні

Всього 23204

Хворіють 13197

Одужали 9311

Померли 696

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Нагадаємо, що в першому після карантину матчі УПЛ чернігівська «Десна» обіграла в Києві «Колос» із Ковалівки.