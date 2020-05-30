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    Стали відомими прізвища футболістів «Карпат», які захворіли коронавірусом

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    Владиславові Дубинчаку (в зеленій формі) зараз не до футболу - Стали відомими прізвища футболістів «Карпат», які захворіли коронавірусом
    Владиславові Дубинчаку (в зеленій формі) зараз не до футболу
    Фото - Іван Вербицький

    Загалом підтвердилася інформація про трьох інфікованих гравців

    Грузинський оборонець Андро Ґіорґадзе, фланговий захисник Владислав Дубинчак і один із воротарів команди – ці футболісти львівських «Карпат», за інформацією телеканалу «Футбол», захворіли на коронавірус.

    Інформація про позитивні тести львівських футболістів з’явилася трохи більше, ніж за добу до матчу 24-го туру української Прем’єр-ліги, в якому «Карпати» мали приймати «Маріуполь». Азовці дізналися інформацію на шляху до Міста Лева, куди добиралися, згідно з медичним протоколом, на трьох автобусах.

    Матч «Карпати» - «Маріуполь» вже перенесено на невизначений термін. Усі інфіковані футболісти, а також один із працівників ФК «Карпати» закриті на самоізоляцію. Стан їхнього здоров’я, за інформацією джерела з самого клубу, цілком задовільний.

    Також напередодні виїзду до Львова тести на коронавірус здали футболісти «Маріуполя». Всі вони виявилися негативними.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      23204
    • Хворіють
      13197
    • Одужали
      9311
    • Померли
      696

    Нагадаємо, що в першому після карантину матчі УПЛ чернігівська «Десна» обіграла в Києві «Колос» із Ковалівки.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» ФК Карпати Владислав Дубинчак Андро Ґіорґадзе коронавірус
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