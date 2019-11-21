КДК УАФ покарав «Динамо» за «расистський скандал»



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Уболівальники «Динамо» bigmir

Киян оштрафовано та зобов’язано зіграти матч без глядачів

Українська асоціація футболу оприлюднила рішення свого Контрольно-дисциплінарного комітету про покарання київського «Динамо» за расистські прояви серед уболівальників команди під час матчу 14-го туру чемпіонату України в Харкові проти «Шахтаря».

Столичний клуб оштрафовано на 500 тисяч гривень. «Динамо» також зобов’язано зіграти один матч чемпіонату без глядачів і ще на один матч без глядачів киян покарано умовно з випробувальним терміном до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, арбітр Микола Балакін зупинив на кілька хвилин наприкінці другого тайму матч 14-го туру «Шахтар» - «Динамо» за «прояви расизму на трибунах». Зокрема бразильські легіонери «гірників» скаржилися на образи з боку уболівальників киян. Півзахисник «Шахтаря» Тайсон навіть показав образливий жест гостьовій трибуні, за що був вилучений після поновлення гри.

У підсумку Тайсона дискваліфіковано на один матч чемпіонату з двома поєдинками умовної дискваліфікації.

Уболівальники киян пізніше роз’яснили, що футболіст «Шахтаря» сплутав звуки плямистих білих сов, на захист яких вони виступали, з мавп’ячими.