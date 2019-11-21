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    КДК УАФ покарав «Динамо» за «расистський скандал»

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    Уболівальники&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; - КДК УАФ покарав «Динамо» за «расистський скандал»
    Уболівальники «Динамо»
    bigmir

    Киян оштрафовано та зобов’язано зіграти матч без глядачів

    Українська асоціація футболу оприлюднила рішення свого Контрольно-дисциплінарного комітету про покарання київського «Динамо» за расистські прояви серед уболівальників команди під час матчу 14-го туру чемпіонату України в Харкові проти «Шахтаря».

    Столичний клуб оштрафовано на 500 тисяч гривень. «Динамо» також зобов’язано зіграти один матч чемпіонату без глядачів і ще на один матч без глядачів киян покарано умовно з випробувальним терміном до кінця поточного сезону.

    Нагадаємо, арбітр Микола Балакін зупинив на кілька хвилин наприкінці другого тайму матч 14-го туру «Шахтар» - «Динамо» за «прояви расизму на трибунах». Зокрема бразильські легіонери «гірників» скаржилися на образи з боку уболівальників киян. Півзахисник «Шахтаря» Тайсон навіть показав образливий жест гостьовій трибуні, за що був вилучений після поновлення гри.

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    У підсумку Тайсона дискваліфіковано на один матч чемпіонату з двома поєдинками умовної дискваліфікації.

    Уболівальники киян пізніше роз’яснили, що футболіст «Шахтаря» сплутав звуки плямистих білих сов, на захист яких вони виступали, з мавп’ячими. 

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