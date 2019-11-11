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    «У расистському суспільстві ми повинні бути антирасистськими». Футболіст «Шахтаря» виступив з гучною заявою

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    Жест Тайсона на адресу трибун з динамівськими вболівальниками - «У расистському суспільстві ми повинні бути антирасистськими». Футболіст «Шахтаря» виступив з гучною заявою
    Жест Тайсона на адресу трибун з динамівськими вболівальниками
    Instagram Тайсона

    Тайсон продовжує роздмухувати скандал

    Капітан команди донецького «Шахтаря» Тайсон виступив через власні соцмережу з гучною заявою стосовно інциденту, який трапився під час вчорашнього Класичного дербі проти київського «Динамо» в рамках 14-го туру української Прем’єр-ліги.

     Деталі конфлікту: Грані буття. Чому «Шахтар» грає темою расизму не лише проти «Динамо», а й проти себе

    «Я люблю свою расу, я борюся за колір, що б я не робив для нас, за любов...

    Я ніколи не змовкну перед таким нелюдським і зневажливим вчинком! Мої сльози були від обурення, розкаяння і безпорадності. Безпорадності, що я нічого не міг зробити в той момент! Але нас дуже рано вчать бути сильними і боротися! Боріться за наші права та за рівність! Моя роль – битися, бити в груди, піднімати голову і продовжувати битися завжди!

    У расистському суспільстві недостатньо бути расистськими, ми повинні бути антирасистськими! Футбол потребує більшої поваги, світові потрібно більше поваги! Дякую всім за слова підтримки! Ми стежимо за сутичкою», - написав Тайсон португальською і додав чомусь не українською, а російською в англійській транскрипції «нєт расізму».  

    Нагадаємо, що «Шахтар» переміг «Динамо» 1:0, а Тайсон не завершив гри через вилучення.

     Читайте також: Як Тайсон провокував уболівальників «Динамо» (фото)
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