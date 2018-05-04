ФК «Зоря» оголосив місто, у якому проводитиме майбутні матчі Ліги Європи

Луганська команда у єврокубках гратиме у Запоріжжі

«Зоря», яка вже завоювала право брати участь у Лізі Європи сезону-2018/19, буде приймати гостей у Запоріжжі. Про це заявив генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов, якого цитує zbirna.com. «Славутич-Арену» ми заявили як свою головну домашню. Роботи ще багато. Свою оцінку дасть комісія УЄФА», - розповів



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«Славутич-Арена»

Луганська команда у єврокубках гратиме у Запоріжжі

«Зоря», яка вже завоювала право брати участь у Лізі Європи сезону-2018/19, буде приймати гостей у Запоріжжі.

Про це заявив генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов, якого цитує zbirna.com.

«Славутич-Арену» ми заявили як свою головну домашню. Роботи ще багато. Свою оцінку дасть комісія УЄФА», - розповів він.

«Не тільки ми робимо все можливе, але міська влада. Вони теж хочуть, щоб у Запоріжжя прийшла Ліга Європи», - додав Рафаїлов.

За його словами, місто взяло на себе обов'язок поміняти газон.

«Клуб встановив турнікети, поліпшив освітлення, придбав відеокамери для поліпшення роботи системи безпеки, яка зараз відповідає тим вимогам, які висуває УЄФА. Справа залишилася за «Зорею», щоб команда відразу потрапила у груповий раунд Ліги Європи», - зауважив він.

«Тендер проведений, підрядник є, тому роботи з укладання нової трави стартують після поєдинку «Зорі» з «Динамо» у передостанньому турі», - підсумував Рафаїлов.

Нагадаємо, була інформація, що «Динамо» фінансово простимулює гравців «Зорі» на матч з «Шахтарем».