  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)

    • Розсилка
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)

    Победа Магучих в номинации «Восходящая звезда» была озвучена на торжественной церемонии награждения World Athletics Awards в Монако

    Легкоатлетка Ярослава Магучих, которая специализируется на прыжках в высоту, получила премию «Восходящая звезда» от Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

    Кроме украинки на награду были номинированы Британи Андерсон из Ямайки (бег с препятствиями), эфиопки Лемлем Хайлу (бег) и Гленда Морейон (спортивная ходьба), а также американка ШаКарри Ричардсон (спринт). 

    В конце октября Магучих стала победительницей аналогичной премии среди европейских легкоатлеток.

    18-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотой призер юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле этого года украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. 

    1 з 39
    на весь екран згорнути
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)
    18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)

    В октябре 2019-го Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров, преодолев высоту в 2,04 метра, и стала серебряным призером взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.

    Джерело: worldathletics.org

    спринт рекорд фотография Ярослава Магучих
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ