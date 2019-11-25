18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (фото)



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Победа Магучих в номинации «Восходящая звезда» была озвучена на торжественной церемонии награждения World Athletics Awards в Монако

Легкоатлетка Ярослава Магучих, которая специализируется на прыжках в высоту, получила премию «Восходящая звезда» от Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Кроме украинки на награду были номинированы Британи Андерсон из Ямайки (бег с препятствиями), эфиопки Лемлем Хайлу (бег) и Гленда Морейон (спортивная ходьба), а также американка ШаКарри Ричардсон (спринт).

В конце октября Магучих стала победительницей аналогичной премии среди европейских легкоатлеток.

18-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотой призер юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле этого года украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер.

В октябре 2019-го Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров, преодолев высоту в 2,04 метра, и стала серебряным призером взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.

Джерело: worldathletics.org