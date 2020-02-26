Китайський коронавірус може «відмінити» вже друге Гран-прі Формули-1



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Гонка у Ханої може не відбутися

Епідемія коронавірусу COVID-2019 не думає зупинятись

Епідемія коронавірусу вирує не лише у Китаї - вона поширилась на Італію, Іран, Республіку Корею та інші держави.

Зі зрозумілих причин країни, де ще не виявлено небезпечну хворобу, намагаються хоч якось запобігти епідемії та її поширенню. Не виключення - В'єтнам

Прем'єр-міністр цієї Нгуєн Суан Фук звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням закрити кордон для громадян Південної Кореї, Японії, Італії, Ірану і всіх інших країн, в яких були зареєстровані випадки зараження коронавірусів.

Вчора через коронавируса на червень був перенесений відбірковий турнір на Олімпійські ігри-2020 по бадмінтону. Якщо тенденція зьережеться, то незабаром нічого не лишиться як відмінити переше в історії Гран-прі В’єтнаму.

Гонку було заплановано на 5 квітня в Ханої.

Раніше через вірус вже було скасовано Гран-прі Китаю в Шанхаї. Спочатку гонку намагалися просто перенести на інші дати, але проблеми з логістикою та небажання інших господарів Гран-прі йти на компроміс цей план забанили.