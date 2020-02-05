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    Офіційно: Гран-прі Формули 1 відмінено через китайський коронавірус

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    Гран-прі Китаю скасовано - Офіційно: Гран-прі Формули 1 відмінено через китайський коронавірус
    Гран-прі Китаю скасовано

    Гран-прі Китаю у сезоні 2020 не побачимо

    Страшна епідемія коронавірусу 2019-nCoV, що забрала життя вже майже 500 людей, внесла значні колективи в розклад сезону Формули 1.

    У середу, 5 лютого, федерація спорту Шанхаю випустила офіційний реліз про заборону великих спортивних змагань у регіоні, доки не пуде подолано епідемію та її наслідки.

    Таким чином, китайські спортивні чиновники прийняли рішення за босів Ф1, ща вагалися до останнього.

    У FIA поки ніяких заяв не робили - очікується, що офіційне комюніке з’явиться сьогодні після засідання так званої стратегічної групи. Але будь-яке рішення не буде мати першість над заявою китайців.

    Зауважимо, що гонка саме відмінена, а не перенесена, бо ніхто з інших господарів Гран-прі не має баження міняти строки - та цей й неможливо через логістичні проблеми.

    Новий сезон у Королівських перегонах стартує 15 березня у Австралії/ Гран-прі Китаю мало б відбутись 19 квітня 2020 - нині ж у календарі Ф1 буде лакуна.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Китай Шанхай Гран-прі Формула-1 епідемія вірус
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