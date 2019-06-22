Кличко пояснив, чому не хоче бою Ломаченко - Беринчик



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Денис Беринчик і Василь Ломаченко тривалий час виступали пліч-о-пліч у складі олімпійської збірної України НОК

Вічний чемпіон WBC не вважає такий поєдинок нереальним

Мер української столиці, знаменитий у недалекому минулому боксер, а нині один із керівників промоутерської компанії К2 Віталій Кличко розповів про перспективи організації українського меґафайту в легкій вазі між чемпіоном світу за двома версіями Василем Ломаченком і підопічним К2 Денисом Беринчиком.

«Немає нічого неможливого. Але було б набагато краще, якби наші хлопці боксували і збирали титули проти представників інших країн. Два українці один проти одного – з точки зору професійного боксу - цей бій буде просто не таким цікавим», - сказав Віталій Кличко в інтерв'ю «Главкому».

Нагадаємо, що в квітні Беринчик (11-0, 7 КО) вперше провів повноцінний 12-раундовий бій і переміг на рингу київського Палацу спорту японця Нігіто Аракаву.

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