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    Кличко пояснив, чому не хоче бою Ломаченко - Беринчик

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    Денис Беринчик і Василь Ломаченко тривалий час виступали пліч-о-пліч у складі олімпійської збірної України - Кличко пояснив, чому не хоче бою Ломаченко - Беринчик
    Денис Беринчик і Василь Ломаченко тривалий час виступали пліч-о-пліч у складі олімпійської збірної України
    НОК

    Вічний чемпіон WBC не вважає такий поєдинок нереальним

    Мер української столиці, знаменитий у недалекому минулому боксер, а нині один із керівників промоутерської компанії К2 Віталій Кличко розповів про перспективи організації українського меґафайту в легкій вазі між чемпіоном світу за двома версіями Василем Ломаченком і підопічним К2 Денисом Беринчиком.

    «Немає нічого неможливого. Але було б набагато краще, якби наші хлопці боксували і збирали титули проти представників інших країн. Два українці один проти одного – з точки зору професійного боксу - цей бій буде просто не таким цікавим», - сказав Віталій Кличко в інтерв'ю «Главкому».

    Нагадаємо, що в квітні Беринчик (11-0, 7 КО) вперше провів повноцінний 12-раундовий бій і переміг на рингу київського Палацу спорту японця Нігіто Аракаву.

     Читайте також: Беринчик прокоментував перспективи бою проти Ломаченка
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    Віталій Кличко бокс Василь Ломаченко Денис Беринчик
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