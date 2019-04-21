Беринчик - Аракава: відео найважчого бою в кар'єрі українського боксера
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Денис Беринчик переміг одноголосним рішенням суддів
Luckypunch
Денис вперше пройшов повний 12-раундовий шлях
Український боєць легкої ваги Денис Беринчик (11-0, 7 КО) захистив титул чемпіона WBO International у легкій вазі.
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У суботу, 20 квітня, на рингу київського Палацу спорту Денис вперше пройшов увесь 12-раундовий шлях і вчисту розгромив японця Нігіто Аракаву (32-7-2, 18 КО).
Денис Беринчик - Нігіто Аракава
Перевагу українцеві віддали всі три арбітри - 120:107, 118:109, 120:107.