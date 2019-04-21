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    Беринчик - Аракава: відео найважчого бою в кар'єрі українського боксера

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    Денис Беринчик переміг одноголосним рішенням суддів - Беринчик - Аракава: відео найважчого бою в кар'єрі українського боксера
    Денис Беринчик переміг одноголосним рішенням суддів
    Luckypunch

    Денис вперше пройшов повний 12-раундовий шлях

    Український боєць легкої ваги Денис Беринчик (11-0, 7 КО) захистив титул чемпіона WBO International у легкій вазі.

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    У суботу, 20 квітня, на рингу київського Палацу спорту Денис вперше пройшов увесь 12-раундовий шлях і вчисту розгромив японця Нігіто Аракаву (32-7-2, 18 КО).

    Денис Беринчик - Нігіто Аракава

    Перевагу українцеві віддали всі три арбітри - 120:107, 118:109, 120:107.

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