Клуб Пустового виграв українське дербі в чемпіонаті Іспанії з баскетболу (відео)



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Центровий збірної України Артем Пустовий Світлина - Федерація баскетболу України

Баскетболісти збірної України отримали ігровий час

У другому турі чемпіонату Іспанії з баскетболу (Ліги Ендеса) центральним поєдинком стала зустріч клубів баскетболістів збірної України Володимира Геруна та Артема Пустового «Унікахи» та «Барселони» в якій виграш святкував каталонський клуб.

«Унікаха» – «Барселона» – 70:79 (21:16, 17:16, 11:22, 21:25)

«Унікаха»: Брізуела 17 очок , Бютелль 11 очок, Мекель 9 очок + 6 передач, Алонсо 8 очок, Герун 8 очок + 5 підбирань

«Барселона»: Міротіч 24 очок + 7 підбирань, Абрінес 21 очко, Ертель 9 очок + 5 підбирань + 6 передач, Девіс 8 очок + 3 підбирання + 1 передача, Пустовий 2 очки.

Господарі у складі яких грає Володимир Герун почали впевнено. Їм вдалося з перевагою +5 завершити першу чверть та +6 другу. Проте, опісля великої перерви, колектив з іншим українцем Артемом Пустовим у складі переломив хід зустрічі. «Барселона» розгромила суперника у третій чверті і повела +6, а у заключній 10-хвилинці збільшила перевагу до +9. Як підсумок, перемога гостей – 79:70.

@alexabrines, elegido Jugador del Partido en la app oficial de la acb



puntos llevaron su firma en la victoria del @FCBbasket ante @unicajaCB.



¡Revive lo mejor de su partido!#LigaEndesa pic.twitter.com/313XA8scYg — Liga Endesa (@ACBCOM) September 24, 2020

Герун («Унікаха») провів на паркеті 21 хвилину, за які набрав вісім очок (3/6 двохочкових, 2/2штравних), зробив п’ять підбирань, перехоплення і дві втрати. Рейтинг ефективності склав +9.

Пустовий («Барселона») провів на паркеті п’ять хвилин, за які набрав два очки (1/2 двохочкові), зробив два підбирання, перехоплення, блок-шот та втрату. Рейтинг ефективності склав +4.

Джерело: Федерація баскетболу України